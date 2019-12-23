Мурашки по коже ⟩ Экс-жена Богомолова слилась в страстном поцелуе с олигархом

Между тем, чтобы порадовать своих подписчиков, экс-супруга режиссера Константина Богомолова показала новый стоп-кард из сериала, где она слилась в страстном поцелуе с «киношным» супругом в губы.

Напомним, сериал будет наполнен пикантными сценами, где в том числе будет постельная сцена Дарьи Мороз. Во втором сезоне зрители узнает, не пожалеет ли Лена о том, что разрушила стабильный, но давно опостылевший брак, и ушла к олигарху Ольховскому. Кажется, он что-то все-таки скрывает. Даше придется работать над открытием галереи без помощи Игоря. Макс займется раскрытием тайны смерти Алисы.