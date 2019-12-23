Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря

Опасность может исходить из любой сферы жизни. Сохраняйте спокойствие и не беритесь за новые дела, а в остальном гороскоп на неделю подскажет верный путь.

Овен

Кроме 26 декабря у Овнов не будет негативных дней. Стоит отметить созидательную и высокую активность планет в первые два дня недели. Это значит, что в понедельник можно преуспеть в любой сфере жизни. Нужно лишь иметь четкие цели и желания. Очень полезно будет мечтать, думать о будущем и закидывать удочку в новых проектах на работе, знакомиться с людьми.

В середине и в конце недели активизируются финансовые потоки, поэтому полезными станут денежные приметы. Можно уповать на интуицию, но не забывать про здравый смысл. Традиционно считается, что в такие периоды Овнам гораздо проще двигаться в делах, что является правдой. На этой неделе этим людям удастся сделать больше, чем за весь месяц сразу.

Телец

Тельцам стоит почаще проявлять сдержанность, особенно 26 и 27 декабря. В эти дни Тельцы будут чрезмерно вспыльчивыми, а их энергетика претерпит серьезные изменения. Велика вероятность того, что жизнь Тельцов повернет в новое русло.

Даже во вторник 24, в самый благоприятный день недели, Тельцам желательно пользоваться талисманами на удачу, поскольку очень важно сохранять баланс в любви и на работе. Слишком серьезные изменения могут выбить Тельцов из колеи. Астрологи рекомендуют принимать взвешенные решения и следовать планам, принятым ранее. Также стоит избегать тревожных мыслей и обид.

Близнецы

Близнецам стоит поменьше общаться с конфликтными и грубыми людьми, а также самим не показывать окружающим свои эмоции. С 23 по 25 число Близнецам стоит быть немного осторожнее, потому что негативно настроенные планеты будут очень активными. В последние два дня недели произойдет энергетическая перестройка планет, из-за чего люди этого знака почувствуют прилив сил.

Ближе к концу недели нужно быть вовлеченными во всё, что происходит вокруг, не прятаться от изменений, а идти им навстречу. Если бездействовать, то можно стать аутсайдерами, что в конце года будет крайне неприятным сюрпризом. Общение с людьми пройдет на ура, поэтому во все дни кроме затмения нужно проявлять сострадание, заботу, идти навстречу близким и не избегать знакомств.

Рак

Раки могут стать очень чувствительными 26 и 27 числа, когда планеты будут находиться в неблагоприятном положении. Это значит, что представители данного знака станут чаще привлекать к себе негативную энергетику. Достичь гармонии в эти дни им помогут пять эффективных упражнений . Возможно, пришло время побыть в уединении, чтобы не заражать себя чужими отрицательными эмоциями.