Любовный гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря

Заключительная неделя декабря — переходное время от уходящего года к новому. Поэтому, прежде чем перейти к персональному гороскопу любви на неделю, астрологи советуют вспомнить, какие дела в этой сфере все еще ждут завершения. Конец года — отличная возможность с успехом закончить начатое, совершить все забытые звонки, признаться в чувствах, встретиться с близкими, попросить прощения или распрощаться с прошлым.

Овен

На прощание 2019 год сделает Овнам щедрый подарок в виде прекрасных возможностей в сфере любви. Важно сделать следующее: загадать желания 25-26 декабря. Именно в эти дни все сказочно сложится для исполнения желаемого. Только мечтать нужно о глобальном, недостижимом, взрослом и серьезном. Так что в перерывах между корпоративами и покупкой подарков Овнам стоит всерьез подумать над своим будущем.

Телец

Как год встретишь, так его и проведешь — это уже прописная истина. Поэтому Тельцам стоит подойти к вопросу серьезно, превращая отношения в сказку. В середине недели астрологи советуют остановиться на минуту и подумать о жизни. Устраивает ли она? Является ли человек рядом идеальным партнером? В каком направлении стоит пойти? В следующем году планеты подарят возможность изменить свою судьбу, и желательно озвучить сценарий заранее.

Близнецы

Предновогодняя суета и водоворот событий — удача для Близнецов. Редакция сайта dailyhoro.ru советует им не ограничивать себя и получать столько впечатлений, сколько сможете осилить. Но в среду-четверг стоит взять паузу и поразмышлять. Солнечное затмение — опасный момент, который лучше провести в компании близкого человека. С ним можно помечтать о совместном будущем. За неимением такой возможности можно подумать о том, с кем познакомиться. Только не медлите, одинокие Близнецы, — звезды готовы помочь.

Рак

Астрологи советуют Ракам сбавить обороты и оглядеться по сторонам: Вселенная сейчас будет раздавать подсказки. Кроме того, не стоит тратить слишком много энергии на то, чтобы сохранить темп и все успеть. Это чревато энергетическим истощением и проблемами в семье. На этой неделе нужно нажать на «стоп» — именно это главный совет звезд. Важно прерваться и осмотреться, чтобы подвести итоги года и заодно нарисовать картину своего счастливого будущего.

Лев

Насыщенная неделя ждет рожденных под знаком Льва. За эти семь дней у них столько раз изменится настроение, что есть риск встречать выходные в ворохе обязанностей и свалившихся проблем. Астрологи советуют, выбирая между веселыми корпоративами и рабочими проектами, выделить время и на дела любовные. В среду-четверг можно устроить себе вечер любви: отправиться на свидание или зажечь свечи дома, послушать желания любимого человека и рассказать ему о своих. Не нужно ждать боя курантов, время быть счастливыми уже пришло.

Дева