Чего нужно опасаться знакам Зодиака в 2020 году

По словам астрологов, нас ждет неоднозначный год, сопряженный с рядом проблем. С одной стороны, настанет время перемен, процветания и большого рывка вперед, с другой — не у всех трансформация пройдет гладко. Планеты будут и вдохновлять, и одновременно требовать новых подходов во всем. Тот, кто не сможет адаптироваться и подстроиться под перемены, рискует не успеть в последний вагон. Звезды говорят о неизбежности метаморфоз и новизны. Чтобы преуспеть в новом году, нам придется переступить через страхи, научиться мыслить по-новому и достигать поставленных целей, а также не рисковать там, где поджидают опасности.

Овен

В 2020 году Овнов ожидает много сюрпризов, и далеко не все из них приятные. Потребуется осторожность в решении сложных вопросов: опасно действовать сгоряча, не разобравшись до конца в ситуации. Опасность, которую пророчат звезды, — семейный раздор. Есть риск, что прежние чувства угаснут. Ожидается много сложных разговоров, которые вряд ли спасут положение. Ситуация дойдет до точки и потребует кардинальных перемен. На этой почве Овны рискуют не только разорвать отношения, но и попасть в эмоциональную яму.

Телец

Тельцам очень важно задать себе правильный вектор развития и не сворачивать с намеченного пути, несмотря на сложную ситуацию, которая развернется в жизни с приходом 2020 года. Предательство близкого человека — вот что лишит твердой почвы под ногами. Велика опасность того, что кто-то из близких обманет ожидания Тельцов и проявит темную строну. Второе, что может выбить из колеи, — эмоциональный срыв. Даже в самой крепкой броне может появиться брешь. Эксперты dailyhoro.ru советуют больше времени уделять отдыху и духовным практикам, выпускать чувства, которые ищут выхода.

Близнецы

Близнецы в 2020 году будут часто одарены удачей, в результате чего рискуют слишком сильно поверить в попутный ветер и утратить былую осторожность, что приведет к неприятностям. Но это лишь часть беды. Самое сложное, что ждет представителей этого Знака, — повторение неприятных ситуаций из прошлого. Вскроются старые раны, из-за чего не останется сил на то, чтобы разорвать этот порочный круг. Пережитое вновь станет актуальным, даже если казалось, что дверь в прошлое была закрыта навсегда. Придется взять волю в кулак и снова пройти через испытания. К счастью, на этот раз получится решить проблемы быстрее.

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