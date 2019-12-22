Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 23 по 29 декабря

Грядущий период будет последней полноценной неделей декабря. После нее до Нового года останется всего пара дней, поэтому на этих выходных стоит заняться самыми важными приготовлениями к предстоящим праздникам.
Что касается звезд, то они на этой неделе будут довольно беспокойными.
Овен
Овнов на этой неделе ожидают небольшие сложности на работе и в личной жизни. Им стоит быть осторожнее в общении с незнакомцами, которые с равной вероятностью могут оказаться как приятными людьми, так и потенциальными врагами. Узнать характер человека заранее можно по цвету глаз. Такой метод будет полезен в условиях этой динамичной недели. Еще одна проблема — переутомление. Овнам стоит больше отдыхать и избегать многозадачности.
Телец
Тельцам предстоит разобраться со множеством проблем на этой неделе, но на это может не хватить сил и времени. По этой причине представителям данного знака нужно заранее узнать, как быстрее восстанавливать ауру и биополе. Силы и энергия будут расходоваться интенсивнее при общении с неприятными людьми и при переутомлении. Нужно заранее построить план действий и неотступно следовать ему. Звезды не хотят, чтобы Тельцы рисковали и подвергали себя опасности.
Близнецам стоит быть осторожнее на дорогах, причем как в качестве водителя, так и в качестве пешехода. В этой предновогодней суете есть риск пострадать из-за невнимательности. Осторожнее нужно быть и дома, особенно при обращении с электротехникой. Также дом желательно очистить от негативной энергии. Сделать это можно при помощи уборки. Это прекрасное время для покупки мебели, декора, подарков. Можно развлекаться и тратить деньги на яркие эмоции.
Рак
У Раков начинается время, когда не стоит отправляться далеко за пределы города или страны. Нужно быть осторожнее в дороге, потому что из-за невнимательности можно попасть в беду, забыть что-то важное. Звезды хотят, чтобы Раки занялись своим здоровьем, семейными делами, а также мыслили позитивно, ведь в такие периоды особенно хорошо работает закон притяжения. Пришла пора помечтать, подумать о чем-то хорошем, побыть рядом с любимыми людьми.
Лев
Для Львов неделя окажется крайне позитивной. Возможны некоторые дилеммы и неурядицы, но они не смогут выбить представителей этого знака из колеи. Желательно поменьше общаться с негативными знаками Зодиака. Нужно избегать людей, которые заражают своим скептицизмом, страхами и неуверенностью. Нужно объединяться в команду с теми, кто имеет схожие цели и чистую репутацию в глазах Львов. Звезды советуют обходить стороной сплетни и слухи.
Звезды и планеты, которые находятся в гармонии, советуют Девам опираться на интуицию при принятии важных решений. Тем, кто не до конца уверен в своих силах, стоит воспользоваться пятью талисманами для усиления шестого чувства. В целом неделя принесет Девам много счастья, особенно ближе к выходным, когда звезды и планеты приобретут особую энергетику. Желательно не откладывать на потом решение важных проблем, потому что на следующей неделе на это может не хватить времени.
Весы
Весам может показаться, что их силы на исходе. Всё потому, что душа жаждет праздников, веселья, смены обстановки. Всем хочется отдохнуть, но не у всех есть терпение для того, чтобы сделать последний рывок на работе и в домашних делах. В этом плане на помощь придет сила разума и подсознания, ведь именно они помогают управлять судьбой. Нужно настроиться на рабочий лад, избавиться от сомнений и страхов. Неделя будет удачной для всех, кто активен и полон креативных идей.
Скорпион
Финансовые дела для Скорпионов станут самыми важными в период с 23 по 29 декабря. Следуя пяти правилам привлечения денег, представители этого знака Зодиака смогут добиться желаемого и обрести удачу в этой сфере. Наступает время больших трат, но и в этом плане Скорпионы будут на высоте. Единственное, где им стоит быть предельно осторожными, — любовь и отношения с окружающими. Звезды не хотят видеть обиды и ссоры. Нужно быть добрее к людям, чтобы Вселенная не подбросила проблем.
Стрелец
Вторая половинка может заподозрить Стрельцов в неверности и обмане. Стрельцы не относятся к самым верным знакам Зодиака, но это не значит, что их нужно подозревать во всех грехах. Необходимо спокойно и доходчиво объяснить любимому человеку, что беспокоиться не о чем. Не стоит провоцировать людей на конфликты и игнорировать их мнение, чувства и желания. В этот период нельзя зацикливаться только на своих интересах. Эгоизм в конце года просто недопустим.
Козерог
Универсальные советы астрологов помогут Водолеям стать удачливее на этой неделе. Это достаточно благоприятный период, полный ярких эмоций. Звезды и планеты будут в хорошем положении, что позволит Водолеям повысить свою работоспособность. Желательно поменьше общаться с негативными людьми и больше времени посвятить взаимодействию с близкими. Неделя также удачна для переговоров с начальством и коллегами. Нужно брать инициативу в свои руки, быть активными. Деньги стоит тратить крайне осторожно.
Рыбы
Неделя идеально подходит для отдыха и смены обстановки, но не у всех есть такая возможность. Звезды и планеты советуют отдыхать только в том случае, если все обязанности выполнены и все приготовления к праздникам сделаны. Стоит отказаться от повышенной нагрузки на работе, потому что запас сил будет ограниченным. Желательно больше времени проводить с семьей и друзьями. Это поможет Рыбам запрограммировать свою энергетику на успех.