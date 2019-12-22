Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 23 по 29 декабря

Что касается звезд, то они на этой неделе будут довольно беспокойными.

Овен

Овнов на этой неделе ожидают небольшие сложности на работе и в личной жизни. Им стоит быть осторожнее в общении с незнакомцами, которые с равной вероятностью могут оказаться как приятными людьми, так и потенциальными врагами. Узнать характер человека заранее можно по цвету глаз. Такой метод будет полезен в условиях этой динамичной недели. Еще одна проблема — переутомление. Овнам стоит больше отдыхать и избегать многозадачности.

Телец

Тельцам предстоит разобраться со множеством проблем на этой неделе, но на это может не хватить сил и времени. По этой причине представителям данного знака нужно заранее узнать, как быстрее восстанавливать ауру и биополе. Силы и энергия будут расходоваться интенсивнее при общении с неприятными людьми и при переутомлении. Нужно заранее построить план действий и неотступно следовать ему. Звезды не хотят, чтобы Тельцы рисковали и подвергали себя опасности.

Близнецы

Близнецам стоит быть осторожнее на дорогах, причем как в качестве водителя, так и в качестве пешехода. В этой предновогодней суете есть риск пострадать из-за невнимательности. Осторожнее нужно быть и дома, особенно при обращении с электротехникой. Также дом желательно очистить от негативной энергии. Сделать это можно при помощи уборки. Это прекрасное время для покупки мебели, декора, подарков. Можно развлекаться и тратить деньги на яркие эмоции.

Рак

У Раков начинается время, когда не стоит отправляться далеко за пределы города или страны. Нужно быть осторожнее в дороге, потому что из-за невнимательности можно попасть в беду, забыть что-то важное. Звезды хотят, чтобы Раки занялись своим здоровьем, семейными делами, а также мыслили позитивно, ведь в такие периоды особенно хорошо работает закон притяжения. Пришла пора помечтать, подумать о чем-то хорошем, побыть рядом с любимыми людьми.

Лев

Для Львов неделя окажется крайне позитивной. Возможны некоторые дилеммы и неурядицы, но они не смогут выбить представителей этого знака из колеи. Желательно поменьше общаться с негативными знаками Зодиака. Нужно избегать людей, которые заражают своим скептицизмом, страхами и неуверенностью. Нужно объединяться в команду с теми, кто имеет схожие цели и чистую репутацию в глазах Львов. Звезды советуют обходить стороной сплетни и слухи.

Дева