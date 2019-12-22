Представитель Заворотнюк прокомментировала блокировку счетов ее мужа

«А с чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги? Где вы взяли такую информацию?» — заключила Попова, назвав данные СМИ бредом.

21 декабря стало известно, что по решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России. Уточняется, что Чернышев и его компании оформлены в Петербурге. Предположительно, заморозка счетов связана с подозрительными финансовыми операциями. При этом фигурист не занимается решением проблемы, поскольку все свое время тратит на помощь жене в борьбе с болезнью, пишет Telegram-канал Mash.

По данным «360», налоговую могли насторожить поступавшие на лечение Заворотнюк деньги: средства якобы приходили в качестве пожертвований от людей.