СМОТРИ ⟩ Новый документальный фильм о борьбе Эдгара Сависаара за жизнь

«Вместе с Пеэтером Эрнитсом и Вирко Лепассалу мы закончили документальный фильм «Ülestõusmine», в котором рассказывается о борьбе Эдгара Сависаара с тяжелой болезнью и его возвращении в политику», – сообщил создатель фильма.

В феврале 2015 года, перед выборами, театр «№ 99» предсказал смерть Эдгара в своем спектакле «Savisaar» – если Сависаар победит на выборах, он должен умереть – так было предсказано. Через три недели после выборов страшная бактерия поразила политика, в результате чего он стал инвалидом.

Эдгар Сависаар не сдался. 20 августа на площади Вабадузе, собрав все силы, он поднялся на ноги и объявил, что он вернется в политику.

Через месяц против Сависаара и его соратников было возбуждено уголовное дело.