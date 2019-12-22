Вс, 22.12.2019
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Гороскоп на неделю с 23 декабря: Водолеи довольны собой, Львы заключают мир

Девушка

ФОТО: Shutterstock

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака. Какие перемены произойдут в сферах любви, финансов и работы с 23 по 29 декабря, расскажет гороскоп на неделю от «Экспресс газеты».

Гороскоп на неделю: Козерог

  • Любовь. Романтика? Не на этой неделе. Козероги и их любимый человек поглощены конкретными прикладными вопросами — не до витания в облаках.
  • Деньги. В начале недели вы с военной четкостью готовы следовать плану покупок. Идеальное время для походов в любые магазины.
  • Работа. Вы договариваетесь с начальством и коллегами, чтобы максимально разгрузить грядущие каникулы. Отлично!

Гороскоп на неделю: Водолей

  • Любовь. Партнер не слишком внимателен к вам, что наталкивает на нерадужные мысли. Точки над «i» расставятся к четвергу.
  • Деньги. Покупки наконец пробуждают в Водолеях новогоднее настроение. О деньгах можно не беспокоиться, тут все в порядке.
  • Работа. Начальство ворчит, критично высказываясь по любому поводу. Водолеям, впрочем, все равно, они собой довольны.

Гороскоп на неделю: Рыбы

  • Любовь. Неделя пройдет стремительно, а ее середина отпечатается в памяти до дрожи трогательным поступком.
  • Деньги. На расстоянии вытянутой руки — премия. Но Рыбы вместо радости склонны к обидам и чувству несправедливости.
  • Работа. Рыбы нацелены на идеальный результат в этом году и терзают окружающих советами и комментариями.

Гороскоп на неделю: Овен

  • Любовь. Свободные Овны завязывают стремительное знакомство для совместного празднования Нового года. Остальные наслаждаются размеренностью.
  • Деньги. Гороскоп сулит вам тревоги, которые окажутся в итоге ложными. Неделя из вполне приятных.
  • Работа. Овны скорее присутствуют на работе, чем занимаются реальными вопросами. Можете себе позволить: сделано уже больше, чем планировалось.

Гороскоп на неделю: Телец

  • Любовь. Тельцы манипулируют спутником или позволяют манипулировать собой, что делают с удовольствием. Гороскоп советует не заигрываться.
  • Деньги. Тельцы, в силу профессии связанные с деньгами, умудряются заключить финальную сделку года. Остальных ждет удивление после четверга.
  • Работа. Всем бы вашу выдержку, дорогие Тельцы! Вы с убийственным спокойствием заканчиваете дела, не отставая от плана.

Гороскоп на неделю: Близнецы

  • Любовь. Любовь к детям, родителям, братьям или сестрам загораживает чувства к партнеру. Кажется, вы ужасно соскучились по семье.
  • Деньги. Близнецы уже готовы к Новому году, но чувство «чего-то не хватает» продолжает снедать. И пока что не покидает вас.
  • Работа. Ударная неделя, когда чередуются корпоративы и важные задачи. Вы на коне и там и здесь.

Гороскоп на неделю: Рак

  • Любовь. Вам удается навести чистоту в сфере личной жизни. Гороскоп уверяет, что все неопрятное останется в 2019 году.
  • Деньги. Похвала руководства выражается в чем-то материальном, но не деньгах. Раки довольны, но осадок остается: лучше бы наличными.
  • Работа. Раки рискуют, откладывая и откладывая мелкие дела. Придется сделать рывок или устроить себе рабочие каникулы.

Гороскоп на неделю: Лев

  • Любовь. Львам удается наладить бывшие натянутыми отношения с кем-то из родных или друзей партнера — наконец-то!
  • Деньги. Сфера красоты требует ощутимых средств. Часть трат возмещает любимый человек — только не говорите ему, что и сколько стоит.
  • Работа. График последней недели года сводит с ума: вас дергают по рабочим вопросам почти круглосуточно.

Гороскоп на неделю: Дева

  • Любовь. Избранник холоден и даже груб. Вероятно, поведение — сигнал о помощи и просьба поддержки. Как насчет тихой беседы?
  • Деньги. Полученными дополнительными деньгами Девы распоряжаются с умом, откладывая их в укромное место. Праздники-то длинные!
  • Работа. Гороскоп советует закончить важные дела до четверга. Под конец недели настроя на работу не будет вообще.

Гороскоп на неделю: Весы

  • Любовь. Свежие отношения затягивают Весов все глубже и прочнее. Кажется, вы уже готовы признаться в любви.
  • Деньги. Возможны накладки с покупками последних подарков, если они сделаны в интернет-магазинах. Выбирайте реальный шопинг, не прогадаете.
  • Работа. Весы с удовольствием бы отгородились от коллег, но никак — без вашего профессионального взгляда процесс застопорится.

Гороскоп на неделю: Скорпион

  • Любовь. Любовь выходит на первый план после долгих дней дел и забот. Скорпионы удивляются: и как они обходились без объятий и совместных ужинов?
  • Деньги. Возникает подработка — реальный шанс получить быстрые деньги, — но вы в сомнениях из-за скорых праздников.
  • Работа. Конфликтная ситуация, зревшая на работе, приведет к взрыву в середине недели. А к ее концу вы вновь станете слаженным коллективом.

Гороскоп на неделю: Стрелец

  • Любовь. Уставшим Стрельцам потребуется жилетка, и с ролью таковой прекрасно справится любимый человек — лучше всех закадычных подруг.
  • Деньги. Распродажи сводят вас с ума. Остановиться невозможно, вы покупаете и покупаете. С выгодой, конечно, но больше, чем требовалось.
  • Работа. Главное дело на этой неделе — плетение сети контактов. Вы знакомите коллег с нужными людьми и сами пожимаете руки полезным специалистам.
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