ВИДЕО ⟩ Новый «Голубой огонек»: Галкин с Пугачевой снялись в новогоднем шоу Ивлеевой

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин приняли участие в съемках новогоднего шоу Насти Ивлеевой. Тизер праздничного выпуска на своей странице в Instagram опубликовал юморист.

Судя по кадрам, сюжет предстоящей программы будет напоминать рождественскую сказку: девушка, переставшая верить в чудеса попадает в роскошный замок. Однако за стенами дворца ее ждет не принц, а звезды российского шоу-бизнеса: Галкин и Пугачева.

Как видно из ролика, часть съемок шоу проходила в особняке знаменитостей в подмосковной деревне Грязь. Подписчики были крайне удивлены, что звезды приняли у себя Настю Ивлееву.