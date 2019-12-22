Вс, 22.12.2019
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ВИДЕО ⟩ Новый «Голубой огонек»: Галкин с Пугачевой снялись в новогоднем шоу Ивлеевой

Настя Ивлеева

ФОТО: Shutterstock

Тизер праздничного выпуска на своей странице в Instagram опубликовал супруг примадонны российской эстрады, сообщает Пятый канал.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин приняли участие в съемках новогоднего шоу Насти Ивлеевой. Тизер праздничного выпуска на своей странице в Instagram опубликовал юморист.

Судя по кадрам, сюжет предстоящей программы будет напоминать рождественскую сказку: девушка, переставшая верить в чудеса попадает в роскошный замок. Однако за стенами дворца ее ждет не принц, а звезды российского шоу-бизнеса: Галкин и Пугачева.

Как видно из ролика, часть съемок шоу проходила в особняке знаменитостей в подмосковной деревне Грязь. Подписчики были крайне удивлены, что звезды приняли у себя Настю Ивлееву.

«Ну все! Теперь будут дружить семьями… Элджей — Настя, вы с Аллой», — иронично отметили комментаторы.

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