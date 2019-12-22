ВИДЕО ⟩ Новый «Голубой огонек»: Галкин с Пугачевой снялись в новогоднем шоу Ивлеевой

Тизер праздничного выпуска на своей странице в Instagram опубликовал супруг примадонны российской эстрады, сообщает Пятый канал.
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин приняли участие в съемках новогоднего шоу Насти Ивлеевой. Тизер праздничного выпуска на своей странице в Instagram опубликовал юморист.
Судя по кадрам, сюжет предстоящей программы будет напоминать рождественскую сказку: девушка, переставшая верить в чудеса попадает в роскошный замок. Однако за стенами дворца ее ждет не принц, а звезды российского шоу-бизнеса: Галкин и Пугачева.
Как видно из ролика, часть съемок шоу проходила в особняке знаменитостей в подмосковной деревне Грязь. Подписчики были крайне удивлены, что звезды приняли у себя Настю Ивлееву.
«Ну все! Теперь будут дружить семьями… Элджей — Настя, вы с Аллой», — иронично отметили комментаторы.