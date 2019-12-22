Гороскоп на 22 декабря: Водолеям стоит проявить осторожность, у Раков неожиданные расходы

Лев

Решение профессиональных задач отнимет много времени и сил, и у вас не будет возможности уделить достаточно внимания близким людям. Именно с этим связаны проблемы в личной жизни, отсутствие взаимопонимания в семье. Сейчас вы склонны строить планы, не считаясь с интересами других людей, и вряд ли что-то может заставить вас изменить свою позицию. Это удачный день для деловых контактов, полезные связи зарождаются в неформальной обстановке, сближению с влиятельными людьми способствует наличие общих интересов и увлечений. У представителей противоположного пола вы вызываете неподдельный интерес, однако для начала романтических отношений момент сейчас не самый подходящий.

Дева

Довольно напряженным будет этот день для тех, чьи интересы сосредоточены на вопросах профессионального характера. Сложившаяся ситуация не позволяет вам в полной мере проявить свои возможности, реализовать ранее составленные планы. Возможен разлад в деловых отношениях, не исключены ссоры с коллегами и руководством. Очень опасно сближение личной и профессиональной сфер, крайне нежелательны кокетство и флирт на работе. Члены семьи готовы оказать вам моральную поддержку, взять на себя решение проблем, до которых у вас в последнее время не доходили руки. Однако это не повод предаваться развлечениям и тратить деньги на удовлетворение своих капризов – будьте серьезны и благоразумны, это пойдет на благо всем.

Весы

Неспокойный и напряженный день, но по-своему интересный. В ваших силах добиться поставленных целей, однако для этого придется воспользоваться необычными средствами, а в некоторых случаях – методами, к которым окружающие отнесутся неодобрительно. Сохраняйте верность собственным принципам, как коммерческим, так и моральным. Этого будет достаточно для того, чтобы избежать непоправимых ошибок. Семейные и любовные отношения складываются непросто, мелкие недоразумения перерастают в серьезные конфликты. Несколько разрядить ситуацию может неожиданный визит гостей или импровизированный праздник для друзей.

Скорпион

Вам придется потрудиться, чтобы достичь поставленных целей, реализовать свои планы. Мало что дается легко, хотя порой находятся люди, готовые оказать вам поддержку. Непросто складываются отношения с коллегами, личные симпатии и антипатии мешают вам принять верные решения. Профессиональные контакты, знакомства, начинающиеся как деловые, создают благоприятную почву для романтических увлечений. Вы можете позволить себе поступать легкомысленно, делать необдуманные шаги: близкие люди позаботятся о том, чтобы вам не пришлось расплачиваться за свои ошибки. Потакая всем возникающим желаниям без разбору, вы рискуете нанести серьезный ущерб своему здоровью.

Стрелец