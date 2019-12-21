Сб, 21.12.2019
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Андрей Малахов запел, приглашая на свою телепрограмму

Андрей Малахов

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Количество поющих телеведущих растет, перед Новым годом их список пополнил Андрей Малахов, пишет Rambler.ru.

Он исполнил песню о «Голубом огоньке» на мотив всем известного шлягера прошлых лет про пять минут.

Фрагмент выступления Малахова выложен в Instagram канала «Россия-1».

Все очень мило — шоумен, при весьма рядовом вокале, уверенно попадает в ноты, сидящие в зале звезды эстрады смеются и чокаются с исполнителем шампанским.

В завершение телеведущий приглашает на праздничный выпуск своей телепрограммы «Привет, Андрей!».

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