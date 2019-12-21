Андрей Малахов запел, приглашая на свою телепрограмму

Количество поющих телеведущих растет, перед Новым годом их список пополнил Андрей Малахов, пишет Rambler.ru.
Он исполнил песню о «Голубом огоньке» на мотив всем известного шлягера прошлых лет про пять минут.
Фрагмент выступления Малахова выложен в Instagram канала «Россия-1».
Все очень мило — шоумен, при весьма рядовом вокале, уверенно попадает в ноты, сидящие в зале звезды эстрады смеются и чокаются с исполнителем шампанским.
В завершение телеведущий приглашает на праздничный выпуск своей телепрограммы «Привет, Андрей!».
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🎙Андрей Малахов @malakhov007 спел о «Новогоднем голубом огоньке». Ведущий пригласил в гости тех, кто знает всё про самый главный телевизионный праздник страны. Обязательно посмотрите, будет интересно. ✅ Привет, Андрей! 📺 Суббота, 18:00 #АндрейМалахов #ПриветАндрей #НовыйГод #НовогоднийОгонёк #Россия1