Андрей Малахов запел, приглашая на свою телепрограмму

Он исполнил песню о «Голубом огоньке» на мотив всем известного шлягера прошлых лет про пять минут.

Фрагмент выступления Малахова выложен в Instagram канала «Россия-1».

Все очень мило — шоумен, при весьма рядовом вокале, уверенно попадает в ноты, сидящие в зале звезды эстрады смеются и чокаются с исполнителем шампанским.