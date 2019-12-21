ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, какую рождественскую ярмарку устроили в Валга

​В субботу в Валга прошла рождественская ярмарка, на которой предлагались не только интересные товары. Также можно было насладиться музыкальными представлениями и другими развлечениями. Конечно же на праздник пришел и Дед Мороз, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.