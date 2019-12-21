Сб, 21.12.2019
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ВИДЕО ⟩ Вот почему вчера Кая Каллас так и не появилась за кассой Maxima
Reporter

Под конец года политика преподносит интересные сюрпризы. Например, вчера реформисты сообщили, что их председатель Кая Каллас попробует себя в качестве кассира в магазине Maxima. На месте собрались журналисты со всей Эстонии, но Кая так и не появилась.

Как стало известно, политик не ожидала настолько огромного внимания со стороны прессы и в последний момент решила, что не готова в данный момент к таким экспериментам.

Смотрите в видеосюжете Reporter, как эту досадную ситуацию прокомментировал представитель PR-компании, представляющей торговую сеть Maxima.

Журналисты ожидают появления Каи Каллас в Haabersti Maxima, 20.12.2019

ФОТО: limon.ee

Журналисты ожидают появления Каи Каллас в Haabersti Maxima, 20.12.2019

ФОТО: limon.ee

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