ВИДЕО ⟩ Вот почему вчера Кая Каллас так и не появилась за кассой Maxima
Под конец года политика преподносит интересные сюрпризы. Например, вчера реформисты сообщили, что их председатель Кая Каллас попробует себя в качестве кассира в магазине Maxima. На месте собрались журналисты со всей Эстонии, но Кая так и не появилась.
Как стало известно, политик не ожидала настолько огромного внимания со стороны прессы и в последний момент решила, что не готова в данный момент к таким экспериментам.
Смотрите в видеосюжете Reporter, как эту досадную ситуацию прокомментировал представитель PR-компании, представляющей торговую сеть Maxima.