Гороскоп на 21 декабря: легкий день для Тельцов, Раки перед непростым выбором

Этот день научит многих спокойному отношению к мелким неприятностям, затруднениям и препятствиям. Не нужно впадать в панику и огорчаться, если ваши дела идут не так, как хотелось бы – ситуация меняется достаточно быстро, и возможность воспользоваться обстоятельствами вам наверняка представится.
Опасно переоценивать свои финансовые возможности: соблазн потратить большие сумму будет очень велик. Чувство ответственности за близких становится более сильным, многим свойственно стремление контролировать поступки других людей, проявлять чрезмерную заботу. Влюбленные будут относиться друг к другу внимательно и бережно, что сделает их встречи приятными и безоблачными, пишет Dvorec.ru.
Овен
Посвятите этот день общению с теми, кто вам дорог. Встречи принесут много радости, беседы будут приятными, а взаимопонимание – полным. Ради этого можно отложить многие дела, отказаться от запланированных поездок, тем более, что именно в домашней обстановке вы будете чувствовать себя особенно комфортно и спокойно. Вероятно получение хороших новостей от старых друзей, да и вам не следует упускать возможность поделиться с ними своей радостью. Присущий вам оптимизм может не лучшим образом сказаться на состоянии финансовых дел: вы тратите слишком много, поскольку ожидаете крупных денежных поступлений. Постарайтесь смотреть на вещи реально, это избавит вас от многих неприятностей.
Телец
Вам легко дается решение сложных проблем, а вот мелкие затруднения могут поставить в тупик. Пересмотреть свое отношение к сложившейся ситуации и сделать верные выводы вам помогут родственники; не бойтесь откровенно рассказать им, а также надежным друзьям, о своих проблемах и тревогах – советами дело не ограничится, вы получите реальную поддержку. Стоит навестить знакомых, живущих далеко: в дороге вы сможете завязать интересные знакомства. Любимый человек, увы, не склонен понимать вас с полуслова и иногда ведет себя, по меньшей мере, странно. Не идите на поводу и раздражения и ревности: недостойные поступки и резкие высказывания не приведут ни к чему хорошему.
Близнецы
Ваши капризы, перепады настроения, язвительные замечания и приступы раздражения смогут выдержать только те, кому вы действительно дороги. На новых знакомых вы сначала производите неотразимое впечатление, но, увы, чары быстро рассеиваются; если не хотите рисковать зарождающимися отношениями – следите за своим поведением, воздержитесь от экстравагантных и шокирующих поступков. Немного консерватизма вам не повредит. Еще одна серьезная опасность связана с финансами – вероятны большие расходы, которых можно было бы избежать, если бы вы были более благоразумны. Помните, что сейчас вы расплачиваетесь за собственные ошибки, и не вините окружающих в своих проблемах.
Рак
Полагайтесь на свою интуицию – именно она подскажет, как следует провести этот день, чтобы он был приятным и плодотворным. Звезды не раз поставят вас перед непростым выбором, но принятые решения будут совершенно верными; дело за малым – сохранять верность собственным принципам и не позволять недоброжелателям сбить вас с пути. Сделать все, что было запланировано, смогут те, кто умеет правильно распоряжаться своим временем и ни минуты не теряет зря. Этот день хорош для встречи с родственниками и старыми друзьями, людьми, с которыми вас когда-то объединяли общие увлечения. Неожиданная встреча в обстановке, далекой от романтики, положит начало серьезным, но непростым отношениям.
Лев
Как бы вам ни хотелось добиться желаемого поскорее, спешить сегодня не следует. Сейчас вы должны не пытаться контролировать ситуацию, а попытаться приспособиться к ней, проявив гибкость; нет нужды тратить силы на решение проблем, стремительно утрачивающих актуальность, и преодоление препятствий, которые в ближайшее время станут ничтожными. Чрезвычайно сильно влияние позитивных тенденций в сфере личных отношений – спешите этим воспользоваться. Не стоит усложнять отношения с родственниками и друзьями, вспоминая о старых обидах и предъявляя претензии. Снисходительность к чужим слабостям вас только украсит.
Дева
Вы не ищете легких путей и сегодня сможете в полной мере насладиться прогулкой по нехоженым тропам. Старайтесь получать удовольствие от всего, чем занимаетесь, иначе ощущение, что окружающие бессовестно используют вас в своих целях, омрачит весь день. Чем больше дел у вас будет, тем выше вероятность новых знакомств и приятных встреч. В решении наиболее сложных проблем вам охотно помогут друзья, но лишь в том случае, если вы будете с ними совершенно откровенны. Посвятите свободное время получению новой информации. Даже сведениям, которые сейчас кажутся вам совершенно бесполезными, вскоре можно будет найти применение.
Весы
Этот день принесет как приятные сюрпризы, так и неожиданные проблемы, решение которых будет даваться непросто. Впрочем, вы даже из самых сложных ситуаций сможете выйти без потерь благодаря своему умению сохранять принимать взвешенные решения, не позволяя окружающим манипулировать собой. Эмоции сильны и порой противоречивы, жертвой вспышки раздражения станут члены семьи. Постарайтесь как можно быстрее взять себя в руки, чтобы избежать серьезного конфликта. Поднимет настроение посещение шумной вечеринки, яркого праздника, какого-то необычного торжества. Танцуйте, пойте, ведите себя экстравагантно – внимание окружающих наверняка придется вам по вкусу.
Скорпион
Этот день принесет как приятные сюрпризы, так и неожиданные проблемы, решение которых будет даваться непросто. Впрочем, вы даже из самых сложных ситуаций сможете выйти без потерь благодаря своему умению сохранять принимать взвешенные решения, не позволяя окружающим манипулировать собой. Эмоции сильны и порой противоречивы, жертвой вспышки раздражения станут члены семьи. Постарайтесь как можно быстрее взять себя в руки, чтобы избежать серьезного конфликта. Поднимет настроение посещение шумной вечеринки, яркого праздника, какого-то необычного торжества. Танцуйте, пойте, ведите себя экстравагантно – внимание окружающих наверняка придется вам по вкусу.
Стрелец
День легких успехов и приятных подарков. Вы радуете окружающих, они отвечают вам тем же – наслаждайтесь общением с близкими и не отказывайтесь от новых знакомств, каждое из которых может привнести в вашу жизни нечто новое. К вопросам развлечений и досуга вы подходите творчески, а потому скучать вам сегодня не придется. Дамы услышат немало комплиментов, мужчин же ожидает исполнение желаний, касающихся личной жизни. Жизненный потенциал высок, вы прекрасно используете энергию, которой щедро наделила вас природа. Вероятны денежные поступления. О расходах сожалеть не придется. Техника, приобретенная в этот день, прослужит долго.
Козерог
Есть шанс справиться с проблемами, тревожившими вас в последнее время, наладить отношения с любимым человеком, получить удовольствие от встречи с друзьями. Помните, что этот день не требует от вас ни героических подвигов, ни серьезных жертв; идите на уступки, если сами хотите этого, и исполняйте чужие желания, если это доставляет вам удовольствие. Порой вы тревожитесь из-за пустяков и теряете уверенность в себе без всякой причины. Избегайте контактов с людьми, которые щедры на язвительные замечания, обидные высказывания и резкую критику. Вероятны неожиданные встречи с приятными особами, к которым вы были очень привязаны в недавнем прошлом.
Водолей
Мелкие проблемы не исключены, но они не испортят вам настроения. Чувство юмора и уверенность в себе будут полезными в любой ситуации, а умение ладить с людьми и в каждом находить нечто привлекательное сделает приятным общение со старыми и новыми знакомыми. Напомнят о себе друзья детства и юности, встреча с ними не только всколыхнет приятные воспоминания, но и будет способствовать зарождению новых отношений, прочных и серьезных. Родственники охотно окажут вам помощь, в том числе и в решении финансовых вопросов. Улучшат самочувствие и настроение активный отдых на свежем воздухе, занятия физкультурой. Кстати, этот день отлично подходит для приобретения спортинвентарь.
Рыбы
Звезды не позаботились о том, чтобы сделать этот день особенно интересным, а это значит, что раскрашивать его яркими красками придется именно вам. Проявив изобретательность, вы быстро найдете повод порадовать себя и близких запоминающимся праздником или необычным развлечением. День отлично подходит для встречи старых друзей и общения с людьми, которые разделяют ваши увлечения и интересы. Не возникнет разногласий с родственниками и любимым человеком. Напротив, в сфере личных отношений царят мир и гармония, чему невозможно не радоваться. Сегодня многие цели могут быть достигнуты, а желания – исполнены, для этого нужно приложить совсем немного усилий.