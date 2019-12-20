Валерий Меладзе едет в Эстонию с двумя концертами в новом году

Творчество Меладзе высоко ценят в Эстонии. Учитывая его невероятную популярность, о приобретении билетов стоит задуматься заранее.

Концерты пройдут 7 апреля в Таллинне и 8 апреля в Йыхви.

Также билеты можно выиграть у нас на портале, приняв участие в розыгрыше в группе на Facebook.