Пт, 20.12.2019
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Валерий Меладзе едет в Эстонию с двумя концертами в новом году

ФОТО: Промо

Невероятно харизматичный так называемый последний романтик, обладающий прекрасным голосом широкого диапазона и редкого тембра, Валерий Меладзе уже весной 2020 года приедет в Таллинн и Йыхви с новой программой «Свободный полет».

Творчество Меладзе высоко ценят в Эстонии. Учитывая его невероятную популярность, о приобретении билетов стоит задуматься заранее.

Концерты пройдут 7 апреля в Таллинне и 8 апреля в Йыхви.

Также билеты можно выиграть у нас на портале, приняв участие в розыгрыше в группе на Facebook.

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