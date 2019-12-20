Валерий Меладзе едет в Эстонию с двумя концертами в новом году

Невероятно харизматичный так называемый последний романтик, обладающий прекрасным голосом широкого диапазона и редкого тембра, Валерий Меладзе уже весной 2020 года приедет в Таллинн и Йыхви с новой программой «Свободный полет».
Творчество Меладзе высоко ценят в Эстонии. Учитывая его невероятную популярность, о приобретении билетов стоит задуматься заранее.
Концерты пройдут 7 апреля в Таллинне и 8 апреля в Йыхви.
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