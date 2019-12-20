По Стивену Кингу ⟩ Таинственное фото исчезнувшего подростка не могут разгадать уже 28 лет

Ребенок пропал 19 июля 1991 года во время похода бойскаутов в национальном парке Сан-Бернардино в Южной Калифорнии. Когда до вершины холма оставалось несколько сотен метров, парень стал отставать от группы, и его было решено оставить на месте, забрав на обратном пути. Однако больше никто школьника не видел. При этом он оставил после себя странный снимок, сообщает Topnews.

Прибывшие по вызову командира отряда спасатели в течение двух недель прочесывали окрестности, но так и не нашли пропавшего мальчика. Хотя им удалось найти некоторые его вещи, где среди фантиков конфет и упаковок от вяленой говядины лежала фотокамера.

На фотоаппарате находилась пленка с 12-ю фотографиями. На 11 снимках были запечатлены обычные пейзажи, но на 12-м снимке мальчик сделал собственный снимок: в кадре представлено его лицо, полностью не вошедшее в объектив.

Предположительно, он хотел заснять что-то страшное у себя за спиной, однако использование вспышки, которая отразилась на его лице, и общее плохое качество снимка не позволили это запечатлеть.

Среди версий пропажи Джареда рассматривается падение со скалы - но в этом случае появляется вопрос о том, куда делось тело школьника. Также звучали теории о том, что ребенка могли съесть дикие звери или даже похитить инопланетяне.