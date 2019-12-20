По Стивену Кингу ⟩ Таинственное фото исчезнувшего подростка не могут разгадать уже 28 лет

Мальчик пропал при загадочных обстоятельствах во время похода бойскаутов.
Журналисты по всему миру пытаются разгадать тайну странного исчезновения 12-летнего мальчика по имени Джаред Негрете.
Ребенок пропал 19 июля 1991 года во время похода бойскаутов в национальном парке Сан-Бернардино в Южной Калифорнии. Когда до вершины холма оставалось несколько сотен метров, парень стал отставать от группы, и его было решено оставить на месте, забрав на обратном пути. Однако больше никто школьника не видел. При этом он оставил после себя странный снимок, сообщает Topnews.
На фотоаппарате находилась пленка с 12-ю фотографиями. На 11 снимках были запечатлены обычные пейзажи, но на 12-м снимке мальчик сделал собственный снимок: в кадре представлено его лицо, полностью не вошедшее в объектив.
Предположительно, он хотел заснять что-то страшное у себя за спиной, однако использование вспышки, которая отразилась на его лице, и общее плохое качество снимка не позволили это запечатлеть.
Среди версий пропажи Джареда рассматривается падение со скалы - но в этом случае появляется вопрос о том, куда делось тело школьника. Также звучали теории о том, что ребенка могли съесть дикие звери или даже похитить инопланетяне.