Пт, 20.12.2019
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Легендарная группа Vanilla Ninja снова вместе!

Vanilla Ninja aastal 2006. Pildil vasakult Lenna Kuurmaa, Piret Järvis ja Katrin Siska.

ФОТО: Peeter Langovits/Postimees

Растопившая в свое время сердца молодежи группа Vanilla Ninja решила воссоединиться спустя 10 лет после распада.

Вчера группа выступила на рождественском корпоративе Sportland, чем удивила всех присутствующих. Естественно, фото и видео культового воссоединения попали в социальные сети.

Sportland известен своими шикарными рождественскими праздниками - напротяжении нескольких лет присутствующих на корпоративе удивляют с новой силой.

Участница группы Пирет Ярвис сделала публикацию на своей странице в Instagram:

Вместе мы пережили так много удивительных и странных моментов.

На данный момент известно, что это единоразовое воссоединение, но, по словам Ярвис, она надеется, что таких выступлений будет больше.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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