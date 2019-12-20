ФОТО И ВИДЕО ⟩ Легендарная группа Vanilla Ninja снова вместе!

Растопившая в свое время сердца молодежи группа Vanilla Ninja решила воссоединиться спустя 10 лет после распада.
Вчера группа выступила на рождественском корпоративе Sportland, чем удивила всех присутствующих. Естественно, фото и видео культового воссоединения попали в социальные сети.
Sportland известен своими шикарными рождественскими праздниками - напротяжении нескольких лет присутствующих на корпоративе удивляют с новой силой.
Участница группы Пирет Ярвис сделала публикацию на своей странице в Instagram:
Вместе мы пережили так много удивительных и странных моментов.
На данный момент известно, что это единоразовое воссоединение, но, по словам Ярвис, она надеется, что таких выступлений будет больше.