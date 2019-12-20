ФОТО И ВИДЕО ⟩ Легендарная группа Vanilla Ninja снова вместе!

Вчера группа выступила на рождественском корпоративе Sportland, чем удивила всех присутствующих. Естественно, фото и видео культового воссоединения попали в социальные сети.

Sportland известен своими шикарными рождественскими праздниками - напротяжении нескольких лет присутствующих на корпоративе удивляют с новой силой.

Участница группы Пирет Ярвис сделала публикацию на своей странице в Instagram:

Вместе мы пережили так много удивительных и странных моментов.