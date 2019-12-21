Зимнее солнцестояние ⟩ Ритуалы, приметы и гороскоп по знакам Зодиака

В 2019 году зимнее солнцестояние произошло 22 декабря в 07:19 утра по нашему времени. Делимся советами экспертов о том, как провести эти выходные с максимальной пользой для себя, пишет zen.yandex.ru.
Зимнее солнцестояние – это важное астрологическое явление, когда Солнце удаляется на максимальное расстояние от небесного экватора. Если говорить простым языком, то в эти выходные нас ждет самая длинная ночь в году и самый короткий день. Также зимнее солнцестояние знаменует наступление зимы в северном полушарии и лета – в южном. Рассказываем, как было принято отмечать этот праздник в разных традициях и культурах, и что рекомендуют делать в день зимнего солнцестояния современные астрологи.
Ведическая астрология: попросить богов о благословении
Согласно ведической культуре, день зимнего солнцестояния совпадает с началом уттараяны – шестимесячного периода, который будет длиться вплоть до летнего солнцестояния. Это благоприятное время для всех людей, ведь в первый день уттараяны просыпаются боги и начинают содействовать живым существам в их намерениях. Соответственно, можно начинать планировать важные события: свадьбы, путешествия, крупные покупки. Всем делам, которые вы наметите в день зимнего солнцестояния, в ближайшие полгода будет сопутствовать удача.
Современная астрология: избавиться от лишнего, подвести итоги и правильно загадать желания
День зимнего солнцестояния – самое оптимальное время, чтобы оглядеться в своей квартире и выбросить вещи, которые больше не радуют глаз и отвлекают ваше внимание от более важных задач. После такой генеральной уборки стоит зажечь свечу с шалфеем и обойти с ней все комнаты. Как известно, шалфей действует словно «щит» от негативной энергии, очищая пространство.
Считается полезным проводить различные обряды, связанные с подведением итогов, прощением и привлечением счастья в свою жизнь. Один из подобных ритуалов принято выполнять на закате дня перед солнцестоянием. Напишите на бумаге все, что принесло вам негативные эмоции в уходящем году. Каждый пункт необходимо закончить словами: «Я прощаю и отпускаю все, что произошло».
После того как список будет окончен, его необходимо сжечь в пламени свечи. Наблюдая за тем, как он сгорает, представляйте себе, как в огне исчезают все ваши печали.
Одиноких девушек также может заинтересовать обряд на привлечение возлюбленного. Для этого в ночь зимнего солнцестояния необходимо составить полный список качеств вашего желаемого партнера: начиная от его внешних данных, заканчивая его интересами, антипатиями, предпочтениями в путешествиях, манерами поведения и жизненными приоритетами. Не спешите. Чем конкретнее получится описание, тем лучше. Когда список будет готов, прочитайте его вслух, создавая у себя в голове образ вашего мужчины. После чего необходимо освободиться от списка, позволив Вселенной заняться вашим запросом. Сожгите список в огнеупорной посуде или спрячьте его в тайное место в квартире. Теперь исполнением вашего желания будут заниматься Высшие силы, а вам нужно всего лишь им довериться
Астрологический прогноз по знакам Зодиака
В этом году зимнее солнцестояние будет по-настоящему особенным, ведь всего через несколько дней после него (26 декабря) произойдет солнечное затмение в Козероге, так что магия космических светил сейчас действительно сильна. Что ожидать в этот период представителям разных знаков Зодиака?
Овен. Звезды способствуют вашему продвижению по карьерной лестнице. Если вы действительно этого хотите, то инициируйте разговор со своим боссом, во время которого постарайтесь вести себя максимально искренне и профессионально. Сообщите своему руководителю, что в Новом году вы готовы трудиться еще усерднее и брать на себя еще больше рабочих задач. Вероятность получить повышение для вас сейчас очень высока.
Телец. Замотались в предновогодней суете и сил уже ни на что не хватает? Вам просто необходим отдых. Поверьте, даже один день вне офиса может спасти ситуацию в вашем случае. Отвлекитесь от водоворота ежедневных дел, проведите время с друзьями, хорошенько повеселитесь. Это зарядит вас энергией и поможет провести остаток года максимально продуктивно.
Близнецы. Пришло время привести ваши финансы в порядок. Убедитесь, что вы еще не превысили свой бюджет на новогодний шоппинг (а если вы его не составляли, то непременно подсчитайте расходы за последний месяц). Не спешите отрывать ценники от приобретенных вещей – возможно, вы захотите их вернуть. Словом, заканчивайте тратить деньги, Близнецы. По крайней мере, до Нового года.
Рак. Возможно, в последние месяцы вам очень недоставало любви. Что ж, зимнее солнцестояние исправит ситуацию. Вопреки холодам на улице, в вашем сердце внезапно станет очень-очень тепло. Оставайтесь открытыми этому миру, обращайте внимание на знаки судьбы и непременно получите свое вознаграждение.
Дева. Вопреки предновогодней суете и стрессу на работе вы чувствуете себя на удивление бодрой и полной жизненных сил. И желание пофлиртовать стало возникать чаще, чем прежде. Возможно, именно сейчас вам нужно ему поддаться.
Весы. Вы очень усердно работали в этом году, поэтому нуждаетесь в срочном отдыхе после всех этих напряженных часов в офисе. Отправляйтесь в SPA, захватив с собой хороших друзей. Это то, что вас сейчас просто необходимо.
Скорпион. Кажется, вы все еще не можете отпустить прошлое. Воспоминания возвращаются и вновь тревожат душу. Найдите человека, которому вы доверяете, и расскажите все начистоту. Его совет поможет посмотреть на ситуацию с новой стороны.
Стрелец. Пришло время, чтобы сосредоточиться на работе. Конечно, вы уже поработали на славу в этом году, но стоит сделать последний рывок. Ваша самоотдача не останется незамеченной – не сомневайтесь.
Козерог. Зимнее солнцестояние как нельзя лучше подходит для вашего самосовершенствования, Козероги. И внешнего, и внутреннего. Начните читать книгу, которую купили еще в начале года, скачайте новые подкасты, запишитесь на прием к косметологу.
Водолей. Все это праздничное безумие не лучшим образом влияет на вас. Помните, что в любой ситуации нужно сохранять частичку благоразумия. «В омут и с головой» бросаться сейчас не стоит – неподходящее время. Последствия необдуманных поступков, совершенных на грядущей неделе, вам придется разгребать еще очень долго.
Рыбы. Накануне новогодних праздников вам стоит наладить отношения с родственниками и восстановить контакты со старыми друзьями. Некоторым людям «из прошлого» суждено сыграть важную роль в вашем будущем.