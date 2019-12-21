Зимнее солнцестояние ⟩ Ритуалы, приметы и гороскоп по знакам Зодиака

Овен. Звезды способствуют вашему продвижению по карьерной лестнице. Если вы действительно этого хотите, то инициируйте разговор со своим боссом, во время которого постарайтесь вести себя максимально искренне и профессионально. Сообщите своему руководителю, что в Новом году вы готовы трудиться еще усерднее и брать на себя еще больше рабочих задач. Вероятность получить повышение для вас сейчас очень высока.

Телец. Замотались в предновогодней суете и сил уже ни на что не хватает? Вам просто необходим отдых. Поверьте, даже один день вне офиса может спасти ситуацию в вашем случае. Отвлекитесь от водоворота ежедневных дел, проведите время с друзьями, хорошенько повеселитесь. Это зарядит вас энергией и поможет провести остаток года максимально продуктивно.

Близнецы. Пришло время привести ваши финансы в порядок. Убедитесь, что вы еще не превысили свой бюджет на новогодний шоппинг (а если вы его не составляли, то непременно подсчитайте расходы за последний месяц). Не спешите отрывать ценники от приобретенных вещей – возможно, вы захотите их вернуть. Словом, заканчивайте тратить деньги, Близнецы. По крайней мере, до Нового года.

Рак. Возможно, в последние месяцы вам очень недоставало любви. Что ж, зимнее солнцестояние исправит ситуацию. Вопреки холодам на улице, в вашем сердце внезапно станет очень-очень тепло. Оставайтесь открытыми этому миру, обращайте внимание на знаки судьбы и непременно получите свое вознаграждение.

Лев. Бегаете из дома на работу, с работы на деловые встречи, а со встреч по магазинам в поисках новогодних подарков? Остановитесь на мгновение, закройте глаза и вспомните о том, как важно «жить моментом». И найдите время на себя. Пусть это будут 15 минут утром или вечером: помедитируйте, примите расслабляющую ванну или просто выпейте кофе в тишине и спокойствии (без смартфона, ноутбука и телевизора).

Дева. Вопреки предновогодней суете и стрессу на работе вы чувствуете себя на удивление бодрой и полной жизненных сил. И желание пофлиртовать стало возникать чаще, чем прежде. Возможно, именно сейчас вам нужно ему поддаться.

Весы. Вы очень усердно работали в этом году, поэтому нуждаетесь в срочном отдыхе после всех этих напряженных часов в офисе. Отправляйтесь в SPA, захватив с собой хороших друзей. Это то, что вас сейчас просто необходимо.

Скорпион. Кажется, вы все еще не можете отпустить прошлое. Воспоминания возвращаются и вновь тревожат душу. Найдите человека, которому вы доверяете, и расскажите все начистоту. Его совет поможет посмотреть на ситуацию с новой стороны.

Стрелец. Пришло время, чтобы сосредоточиться на работе. Конечно, вы уже поработали на славу в этом году, но стоит сделать последний рывок. Ваша самоотдача не останется незамеченной – не сомневайтесь.

Козерог. Зимнее солнцестояние как нельзя лучше подходит для вашего самосовершенствования, Козероги. И внешнего, и внутреннего. Начните читать книгу, которую купили еще в начале года, скачайте новые подкасты, запишитесь на прием к косметологу.

Водолей. Все это праздничное безумие не лучшим образом влияет на вас. Помните, что в любой ситуации нужно сохранять частичку благоразумия. «В омут и с головой» бросаться сейчас не стоит – неподходящее время. Последствия необдуманных поступков, совершенных на грядущей неделе, вам придется разгребать еще очень долго.