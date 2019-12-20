Пт, 20.12.2019
Королева! Возлюбленная Криштиану Роналду поделилась горячим фото в ванной СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Смело! ⟩ В Казани обманутый муж развесил на столбах фото жены и ее переписку с любовником

Измена. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Выяснилось, что жена изменяла мужчине с начальником, рассказывает Topnews.

В Казани сразу в нескольких пабликах появился пост о том, что житель города Дербышки расклеил практически на всех домах фотографию своей жены и содержание ее переписки с любовником.

«Сегодня все Дербышки увешаны вот такими листовками. Чей то муж в гневе», - написал один из пользователей, сопроводив публикацию фотографией той самой листовки.

На листе формата А4 представлена фотография женщины под заголовком «Вот как моя любимая съездила в командировку», а также скриншоты переписки его жены с любовником.

Обманутый муж по всей Казани расклеил объявления об измене жены

ФОТО: topnews

В частности, из переписки можно узнать, что женщина состояла в интимной связи с начальником, и ее «командировка» являлась только прикрытием для измен.

НАВЕРХ