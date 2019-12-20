Limon LIVE ⟩ Фотограф из Риги не снимает обнаженных людей и приезжает в Таллинн отсыпаться

Сегодня вместе с Эдгаром Гергель и порталом Limon.ee итоги года подводит фотограф из Риги Алексей Алифанов. В эфире мы поговорим о том, почему он постоянно приезжает к нам в Таллинн, как оценивает рождественский рынок и где снимает гостиницу.