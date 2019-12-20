Пт, 20.12.2019
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ПЕРЕДУМАЛА? ⟩ Журналисты сбежались, а Кая Каллас за кассу в Maxima сегодня так и не села

ФОТО: limon.ee

Кая Каллас сегодня не будет работать за кассой в магазине Maxima в Хааберсти. 

«Произошла небольшая ошибка с передачей информации. Кая Каллас более подробно ознакомится с работой кассиров в ближайшем будущем, а не в рамках разового мероприятия для СМИ. Первоначальная идея инициативы заключалась в том, чтобы рассмотреть специфику условий труда в сфере услуг и подчеркнуть ценность каждой профессии. Приносим свои извинения за недоразумение», - говорится в пресс-сообщении Партии Реформ. 

Limon.ee тоже на месте! Сбежались репортеры всех ведущих СМИ Эстонии. 

ФОТО: limon.ee

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