Пт, 20.12.2019
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Там были все ⟩ Модель рассказал про эскорт-скандал, в котором она оказалась вместе с Серябкиной

Вики Одинцова

ФОТО: Instagram

Российская модель и бывшая подруга Егора Крида Виктория Одинцова стала героиней YouTube-шоу Карена Адамяна «Макарена». Девушка рассказала ведущему, откуда появились слухи о том, что она эскортница, сообщает Русский NVNET. 

Напомним, в 2019 году модель стала героиней шоу Ксении Собчак, где речь пошла о российских Instagram-блогерах. Гостями студии, помимо Одинцовой, стали Снежана Георгиева, Виктория Шелягова, Наталья Якимчик, Дарья Коновалова и Виктория Короткова.

Виктория призналась, что она не пожалела, что попала на эту программу. Девушка отметила, что выпуск вышел «хайповым». 

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