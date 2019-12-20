Там были все ⟩ Модель рассказал про эскорт-скандал, в котором она оказалась вместе с Серябкиной

Российская модель и бывшая подруга Егора Крида Виктория Одинцова стала героиней YouTube-шоу Карена Адамяна «Макарена». Девушка рассказала ведущему, откуда появились слухи о том, что она эскортница, сообщает Русский NVNET.
Напомним, в 2019 году модель стала героиней шоу Ксении Собчак, где речь пошла о российских Instagram-блогерах. Гостями студии, помимо Одинцовой, стали Снежана Георгиева, Виктория Шелягова, Наталья Якимчик, Дарья Коновалова и Виктория Короткова.
Виктория призналась, что она не пожалела, что попала на эту программу. Девушка отметила, что выпуск вышел «хайповым».
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