Пт, 20.12.2019
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«Не могу вам наверняка ответить»: директор Бузовой об отношениях Ольги с Давой

Ольга Бузова и Давид Манукян

ФОТО: Скриншот с Instagram

Директор Ольги Бузовой Антон Богославский вместе со своей подопечной продолжает удерживать интригу вокруг отношений певицы с блогером Давидом Манукяном, пишет Телепрограмма.

Недавно снявшийся у Ольги в клипе молодой человек окончательно разбил сердце как своим поклонницам, так и фанатам Бузовой, оставив под одним из постов девушки открытое признание в чувствах.

Люблю,

— емко выразил он свои мысли.

Ольга также не задержалась с ответом и ответила Даве тремя сердечками.

Давид Манукян

ФОТО: Instagram

Отметим, что слухи о романе между певицей и интернет-деятелем ходят уже не первый месяц. Сама пара их всячески поддерживает, однако официальных заявлений так и не поступало. В разговоре с порталом Teleprogramma.pro директор Ольги Антон Богославский также не смог ответить конкретно, есть ли у Ольги и Давида реальные чувства.

Они уже достаточно давно обмениваются смайликами и сердечками. Очень хорошо общаются. Рассматривает ли Ольга Давида как потенциального мужчину? Не могу вам наверняка ответить,

— сказал он.

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