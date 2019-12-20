«Не могу вам наверняка ответить»: директор Бузовой об отношениях Ольги с Давой

Недавно снявшийся у Ольги в клипе молодой человек окончательно разбил сердце как своим поклонницам, так и фанатам Бузовой, оставив под одним из постов девушки открытое признание в чувствах.

Отметим, что слухи о романе между певицей и интернет-деятелем ходят уже не первый месяц. Сама пара их всячески поддерживает, однако официальных заявлений так и не поступало. В разговоре с порталом Teleprogramma.pro директор Ольги Антон Богославский также не смог ответить конкретно, есть ли у Ольги и Давида реальные чувства.