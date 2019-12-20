Встречаем зиму! ⟩ ТОП-5 пряных рецептов глинтвейна

Кружка дымящегося глинтвейна в холодную ветреную погоду — лучшее окончание рабочей недели. ELLE подготовил пять пряных рецептов, которые порадуют вас в зимнюю стужу
Красный глинтвейн
Рецепт ресторана Kuznya House (Санкт-Петербург)
Ингредиенты
Красное сухое вино — 150 мл
Бехеровка — 15 мл
Вишневый сок — 70 мл
Лимонный сок — 10 мл
Сироп корицы — 20 мл
Апельсин, лимон, гвоздика, анис
Способ приготовления
Апельсин, лимон нарезать дольками по вкусу. Вылить в кастрюлю вино. Добавить бехеровку, вишневый сок, лимонный сок, гвоздику, анис, дольки лимона и апельсина, сироп корицы. Нагревать при температуре 70-80 градусов 6-7 минут. Дать настояться несколько минут.
Глитбир
Рецепт ресторана Burger Heroes
Ингредиенты
Темное пиво — 0,5л
Сок виноградный — 150 мл
Сок вишневый — 200 мл
Жидкий мед — 2 ст.л.
Апельсин — ¼ шт.
Яблоко — ¼ шт.
Бадьян — 2 звездочки
Гвоздика — 10 шт.
Имбирь свежий — 25 г
Лимонный сок — 15 мл
Корица — 1шт.
Способ приготовления
В сотейнике смешиваем все ингредиенты, дольку апельсина выдавить и опустить в сотейник, яблоко нарезаем ломтиками. Нагреваем до температуры 75-80 градусов 5-10 минут, периодически помешивая и не давая закипеть. Даем настояться 15 минут, после процеживаем через сито и подаем в горячем бокале.
Клубничное вино
Рецепт шеф-бармена кафе «Руккола» Григория Мухина
Ингредиенты
Красное вино — 100 мл
Клубничное пюре — 50 г
Свежая клубника — 10 г
Апельсин — 30 г
Лимон — 30 г
Анис — 5 г
Палочка корицы — 7 г
Свежий розмарин — 7 г
Для пюре
Свежая или замороженная клубника — 200 г
Сахар — 100 г
Способ приготовления
Клубнику измельчить в блендере с сахаром в пропорции 1 часть сахара на 2 части ягод. Лимон и апельсин мелко порезать. Положить в небольшой сотейник и размять пестиком. Влить вино и клубничное пюре. Довести до кипения. Перелить содержимое в высокий стакан. Украсить звездочками аниса, палочкой корицы, свежим розмарином и ягодой клубники. Вместо клубники можно использовать и другие ягоды, например, малину или вишню.
Глинтвейн
Рецепт шеф-бармена «АВ Бистро» Дмитрия Конофольского
Ингредиенты
Красное сухое вино — 200 мл
Свежевыжатый апельсиновый сок — 50 мл
Мед цветочный — 15 г
Цедра лимона и цедра апельсина — по 1 слайсу
Кардамон — 2 шт.
Корица — 1 шт.
Гвоздика — 1 шт.
Бадьян — 1 шт.
Способ приготовления
Все ингредиенты поместить в ковш или кастрюлю, прогреть, но не доводить до кипения.
Kalibabou Choco kriek
Рецепт ресторана Lambic
Ингредиенты
Пиво Линдеманс Крик — 150мл
Ром светлый — 20 мл
Шоколадный сироп — 20 мл
Мускатный орех — 2 г
Гвоздика — 2 г
Чернослив — 2 шт.
Способ приготовления
Чтобы попробовать этот бельгийский ответ классическому глинтвейну на основе ягодного ламбика, все ингредиенты разогрейте до 85-90 градусов и перелейте в керамическую кружку. Подавайте с сухофруктами на шпажке.