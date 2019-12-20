Встречаем зиму! ⟩ ТОП-5 пряных рецептов глинтвейна

Красный глинтвейн

Рецепт ресторана Kuznya House (Санкт-Петербург)

Ингредиенты

Красное сухое вино — 150 мл

Бехеровка — 15 мл

Вишневый сок — 70 мл

Лимонный сок — 10 мл

Сироп корицы — 20 мл

Апельсин, лимон, гвоздика, анис

Способ приготовления

Апельсин, лимон нарезать дольками по вкусу. Вылить в кастрюлю вино. Добавить бехеровку, вишневый сок, лимонный сок, гвоздику, анис, дольки лимона и апельсина, сироп корицы. Нагревать при температуре 70-80 градусов 6-7 минут. Дать настояться несколько минут.

Глитбир

Рецепт ресторана Burger Heroes

Ингредиенты

Темное пиво — 0,5л

Сок виноградный — 150 мл

Сок вишневый — 200 мл

Жидкий мед — 2 ст.л.

Апельсин — ¼ шт.

Яблоко — ¼ шт.

Бадьян — 2 звездочки

Гвоздика — 10 шт.

Имбирь свежий — 25 г

Лимонный сок — 15 мл

Корица — 1шт.

Способ приготовления

В сотейнике смешиваем все ингредиенты, дольку апельсина выдавить и опустить в сотейник, яблоко нарезаем ломтиками. Нагреваем до температуры 75-80 градусов 5-10 минут, периодически помешивая и не давая закипеть. Даем настояться 15 минут, после процеживаем через сито и подаем в горячем бокале.

Клубничное вино

Рецепт шеф-бармена кафе «Руккола» Григория Мухина

Ингредиенты

Красное вино — 100 мл

Клубничное пюре — 50 г

Свежая клубника — 10 г

Апельсин — 30 г

Лимон — 30 г

Анис — 5 г

Палочка корицы — 7 г

Свежий розмарин — 7 г

Для пюре

Свежая или замороженная клубника — 200 г

Сахар — 100 г

Способ приготовления

Клубнику измельчить в блендере с сахаром в пропорции 1 часть сахара на 2 части ягод. Лимон и апельсин мелко порезать. Положить в небольшой сотейник и размять пестиком. Влить вино и клубничное пюре. Довести до кипения. Перелить содержимое в высокий стакан. Украсить звездочками аниса, палочкой корицы, свежим розмарином и ягодой клубники. Вместо клубники можно использовать и другие ягоды, например, малину или вишню.

Глинтвейн

Рецепт шеф-бармена «АВ Бистро» Дмитрия Конофольского

Ингредиенты

Красное сухое вино — 200 мл

Свежевыжатый апельсиновый сок — 50 мл

Мед цветочный — 15 г

Цедра лимона и цедра апельсина — по 1 слайсу

Кардамон — 2 шт.

Корица — 1 шт.

Гвоздика — 1 шт.

Бадьян — 1 шт.

Способ приготовления

Все ингредиенты поместить в ковш или кастрюлю, прогреть, но не доводить до кипения.

Kalibabou Choco kriek

Рецепт ресторана Lambic

Ингредиенты

Пиво Линдеманс Крик — 150мл

Ром светлый — 20 мл

Шоколадный сироп — 20 мл

Мускатный орех — 2 г

Гвоздика — 2 г

Чернослив — 2 шт.

Способ приготовления