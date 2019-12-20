«Святая Ксюша» ⟩ Как Собчак удалось взбесить всю Россию скандалом с «голыми» фото

История началась пару дней назад, когда Ксения Собчак опубликовала в Instagram эмоциональный пост о «голых» фото женщин, так называемого, «бальзаковского возраста» и старше. Телеведущая попросила приятелей «пристрелить» ее, если она вдруг возьмется выкладывать подобные снимки. Публикация светской львицы подняла на уши буквально половину России: она набрала почти три тысячи комментариев, на нее отреагировали топовые блогеры, а саму звезду обвинили в эйджизме (дискриминации по возрасту).

Так, бизнесвумен Оксана Лаврентьева показала фотографию оголенной «пятой точки», под которой поделилась своими успехами в предпринимательстве. Как бы демонстрируя — ей есть чем похвастаться, помимо наличия отличного тела. Супруг Лаврентьевой посоветовал Ксении Собчак «не завидовать» его жене.

Instagram @olololnew

Позже к скандалу присоединилась еще одна бизнесвумен, известный издатель Ника Белоцерковская. 49-летняя предпринимательница возмутилась «карнавальным костюмом блюстительницы морали», который, по ее мнению, примерила на себя Собчак. Конфликт светских львиц быстро перешел на личности, и телеведущая напомнила Белоцерковской — раньше она и сама грешила осуждением 40-летних оголившихся женщин.

Микроблогер Екатерина Рублева пошла еще дальше и запустила в соцсети хэштег #СобчакПротив40, под которым опубликовала фото в мини-шортах.

«Особи женского пола, если вам 40+ и вы дочитали этот пост, не засиживаемся, проходим вязать носки внукам. Как завещала вам лишенная возрастных предрассудков святая Ксюша. Эстеты из комитета #СобчакПротив40, простите за кровь из глаз, которая пойдет у вас от просмотра этого ужасного фото», — подписала пост блогер.