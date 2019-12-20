Как подготовиться к Новому 2020 году: пять советов Василисы Володиной

Остальными рекомендациями Василиса Володина поделилась на своей официальной страничке.

Больше позитива

Первый и самый главный совет эксперта касается настроения. Готовиться к праздникам стоит вместе со всей семьей. Делать это лучше на максимально позитивной волне, принимая решения вместе.

Необходимо учитывать пожелания детей, второй половинки, а также всех, кто будет с вами встречать бой курантов. Астролог советует всем идти друг другу навстречу, чтобы в доме царила атмосфера максимального уюта и добра. В новогоднюю ночь с детьми и взрослыми можно поиграть в игры — настольные, интеллектуальные, активные и спокойные.

Подготовка дома

Согласно мнению Василисы Володиной, этот Новый Год стоит встречать дома. Не стоит выезжать куда-то за город или отправляться в дальние путешествия. Нужно сфокусироваться на создании благоприятной атмосферы.

Этого можно достичь, правильно украсив ёлку и правильно ее разместив в доме. Также нужно украсить дом белым цветом, так как он является символом 2020 года. Что касается антуража в целом, то дом должен походить на детскую площадку, заряжать домочадцев оптимизмом и верой в лучшее.

Исполнение желаний

Меркурий и Луна, которые управляют сменой караула в этот раз, требуют воплощения ваших давних и, возможно, детских желаний. Пришло время подарить себе то, о чем вы давно мечтали, но не могли позволить по каким-то причинам.

Исполнение желаний касается и места проведения Нового Года. Если вы не хотите быть дома, а желаете, например, встретить праздник на острове или в лесу, то можно осуществить давнюю мечту. Ваши личные идеи нужно слушать и слышать, а не готовиться к Новому году лишь по советам со стороны.

Выбор одежды

Василиса Володина советует выбирать расслабленный стиль. Желательно, чтобы это был детский или как минимум молодежный образ. Нужно больше белого, голубого цвета. Очень хорошо впишутся джинсовые вещи.

Молодым дамам стоит выбирать легкие платья, без лишней торжественности и помпезности. Готовясь к праздникам, стоит прикупить себе одежду именно такого стиля.

Выбор еды

Что касается еды, то на новогоднем столе должно быть больше фруктов и овощей. Василиса Володина советует купить побольше орешков, которые символизируют Меркурий. Главное блюдо — рыба в сливочном соусе.