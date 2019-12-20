Как подготовиться к Новому 2020 году: пять советов Василисы Володиной

Очень важно перед таким праздником очистить сознание и оставить проблемы в прошлом. Это позволит вам получить максимум удовольствия от подготовки к Новому Году. Это и есть главный совет, который актуален всегда.
Остальными рекомендациями Василиса Володина поделилась на своей официальной страничке.
Больше позитива
Первый и самый главный совет эксперта касается настроения. Готовиться к праздникам стоит вместе со всей семьей. Делать это лучше на максимально позитивной волне, принимая решения вместе.
Необходимо учитывать пожелания детей, второй половинки, а также всех, кто будет с вами встречать бой курантов. Астролог советует всем идти друг другу навстречу, чтобы в доме царила атмосфера максимального уюта и добра. В новогоднюю ночь с детьми и взрослыми можно поиграть в игры — настольные, интеллектуальные, активные и спокойные.
Подготовка дома
Этого можно достичь, правильно украсив ёлку и правильно ее разместив в доме. Также нужно украсить дом белым цветом, так как он является символом 2020 года. Что касается антуража в целом, то дом должен походить на детскую площадку, заряжать домочадцев оптимизмом и верой в лучшее.
Исполнение желаний
Меркурий и Луна, которые управляют сменой караула в этот раз, требуют воплощения ваших давних и, возможно, детских желаний. Пришло время подарить себе то, о чем вы давно мечтали, но не могли позволить по каким-то причинам.
Исполнение желаний касается и места проведения Нового Года. Если вы не хотите быть дома, а желаете, например, встретить праздник на острове или в лесу, то можно осуществить давнюю мечту. Ваши личные идеи нужно слушать и слышать, а не готовиться к Новому году лишь по советам со стороны.
Выбор одежды
Молодым дамам стоит выбирать легкие платья, без лишней торжественности и помпезности. Готовясь к праздникам, стоит прикупить себе одежду именно такого стиля.
Выбор еды
Что касается еды, то на новогоднем столе должно быть больше фруктов и овощей. Василиса Володина советует купить побольше орешков, которые символизируют Меркурий. Главное блюдо — рыба в сливочном соусе.
На праздничном столе в 2020 году нужно больше зеленой и белой еды: горошка, капусты, сливочного соуса, молока. Это может быть белый торт, салаты. Несмотря на наличие таких требований, стандартные новогодние блюда все равно будут уместны.