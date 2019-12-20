У вас в семье так же? ⟩ Номер Comedy Club о разговоре мужа и жены перед Новым годом «взорвал» Сеть

Судя по антуражу номера жена вернулась с шопинга, завалив и ошарашив мужа количеством скупленного. Разговор начинается с того, что жена рассказывает, что для него она тоже «много чего купила» под елочку в подарок. Однако все эти подарки намекают ненаглядному на домашние дела: шуроповерт, точильный камень для ножей, традиционные теплые носки и костюм Деда Мороза. «Заботливая» жена, объясняя покупку, заявила, что носки были куплены, чтобы «нерадивый» муж «не замерз на матрасе на балконе на морозе».

Точкой кипения для мужа, который разбирался во время монолога супруги с множество пакетов с покупками, стал ультиматум о костюме Деда Мороза. «Опять я... Опять я дед Мороз», - перешел на крик муж. «Нет мы будет переплачивать деньги чужому мужику, когда можно сэкономить», - пояснила свое ультимативное решение супруга.

«Что ты сказала? Сэкономить? ... это говорит....», - на этом ролик обрывается и фолловерам предлагается придумать свой вариант продолжения фразу ошарашенного новостью и количество покупок супруга.

«… Пиши свой вариант продолжения шутки в комментариях и смотри новый выпуск Comedy Club в пятницу в 21:00 на ТНТ!», - призвали подписчиков в Comedy Club.