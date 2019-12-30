Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, у которых сбудутся желания, загаданные в новогоднюю ночь

Известный астролог Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака могут смело рассчитывать на то, что загаданные ими желания в новогоднюю ночь непременно сбудутся, пишет Topnews.
Он заявил, что Близнецам эта зима готовит много сюрпризов. При этом от представителей этого знака Зодиака требуется позитивно мыслить, чтобы притягивать к себе положительную энергию, способную помочь в исполнении всех желаний. Нельзя зацикливаться на неприятностях. В этом случае у вас сбудутся даже самые невероятные мечты.
Любое желание, загаданное в новогоднюю ночь, сбудется у Львов. Для представителей этого знака Зодиака важно чутко прислушаться к собственным чувствам и внутреннему голосу и выбрать то желание, которое наиболее важно для вас. Сфокусируйтесь на своей мечте, загадайте ее под перезвон Курантов и смело идите к ней.
Благодаря загаданному в новогоднюю ночь желанию повезет и Рыбам. Астролог советует представителям этого знака Зодиака также сосредоточиться на себе: совершайте приятные покупки, отдохните, устройте себе небольшой личный праздник. Это поможет вам ускорить воплощение задуманного.