Пн, 30.12.2019
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Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, у которых сбудутся желания, загаданные в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Известный астролог Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака могут смело рассчитывать на то, что загаданные ими желания в новогоднюю ночь непременно сбудутся, пишет Topnews.

Он заявил, что Близнецам эта зима готовит много сюрпризов. При этом от представителей этого знака Зодиака требуется позитивно мыслить, чтобы притягивать к себе положительную энергию, способную помочь в исполнении всех желаний. Нельзя зацикливаться на неприятностях. В этом случае у вас сбудутся даже самые невероятные мечты.

Любое желание, загаданное в новогоднюю ночь, сбудется у Львов. Для представителей этого знака Зодиака важно чутко прислушаться к собственным чувствам и внутреннему голосу и выбрать то желание, которое наиболее важно для вас. Сфокусируйтесь на своей мечте, загадайте ее под перезвон Курантов и смело идите к ней.

Козерогам зима принесет немало волшебства. Проблемы будут решаться как будто сами собой, а в карьере и личной жизни ожидаются позитивные перемены. Астролог Павел Глоба рекомендует представителям этого знака Зодиака загадывать сразу несколько желаний в новогоднюю ночь, потому что сбудутся они все без исключения.

Благодаря загаданному в новогоднюю ночь желанию повезет и Рыбам. Астролог советует представителям этого знака Зодиака также сосредоточиться на себе: совершайте приятные покупки, отдохните, устройте себе небольшой личный праздник. Это поможет вам ускорить воплощение задуманного.

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