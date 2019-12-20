Гороскоп карьеры на 2020 год

Карьера, работа и финансы — это самые важные сферы для большинства людей. В 2020 году многим из нас захочется преуспеть в этих направлениях, получить повышение или прибавку к зарплате. Советы астрологов помогут этого добиться быстрее.
Часто бывает так, что на работе или в бизнесе дела не идут практически с самого утра. Если день не задался, это не значит, что началась черная полоса. В таком случае просто воспользуйтесь шепотками на удачу. Нужно больше веры в себя, особенно если дело касается карьерных вопросов.
Овен
В карьерных вопросах Овнам в 2020 году следует опираться на свой личный опыт и на интуицию. Если нужно ее укрепить, то в этом им помогут три простых упражнения на каждый день. Людей этого знака ожидают новые взлеты, но лучше не начинать дел без уверенности в том, что они принесут свои плоды. Осторожность — вот главный совет астрологов на 2020 карьерный год.
Телец
У Тельцов есть возможность вырвать победу из лап своих врагов. Самое главное в начале этого года и в целом в эти двенадцать месяцев — не терять концентрации и двигаться вперед. Три простых упражнения из йоги помогут усилить энергетику. Помимо них полезно будет больше двигаться, вовремя отдыхать и заводить новые знакомства. Карьера и деньги — это хорошо, но любовь тоже важна.
Близнецам в начале 2020 года понадобится чуть больше мотивации, чем обычно. Медитация на создание успешного будущего поможет обрести уверенность в себе и правильно расставить приоритеты в жизни. Этот год станет невероятно продуктивным для трудолюбивых и целеустремленных Близнецов. Остальным представителям этого знака придется или заняться саморазвитием, или довольствоваться вторыми ролями.
Рак
Ракам стоит поучиться полезным привычкам у знаков Зодиака с самым сильным характером. Раки невероятно талантливы и имеют огромный карьерный потенциал, но не всегда будут доводить дела до логического завершения в 2020 году, потому что звезды и планеты сделают их более ветреными и неуверенными в себе. Не нужно смотреть на других. Если и сравнивать себя с кем-то, то только с прошлой версией себя, а не с окружающими. Такая тактика принесет плоды.
Лев
Львы — прирожденные лидеры по знаку Зодиака. Они могут и умеют управлять окружающими, да причем так, что позавидует кто угодно. Им нужно лишь чуть больше терпения и умения находить компромиссы, потому что 2020 год может оказаться очень конфликтным. Астрологи советуют не наживать врагов, а стараться превращать любые неприятности в возможность сблизиться с коллегами и партнерами, обрести единую цель.
Девам в делах, работе и финансовой сфере придется уповать на самих себя, но звезды и планеты заберут у них часть энергии. Укрепить биополе Девам помогут пять эффективных способов. Также полезно будет менять почаще обстановку, не зацикливаться на одном и том же задании, менять подход к работе. Карьерные успехи ждут обязательных и исполнительных Дев. Произвести впечатление на партнеров и работодателей поможет пунктуальность и сдача важных проектов в срок.
Весы
У Весов в 2020 году карьерные успехи могут зависеть от двух важных факторов — настроения и увлеченности. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют им заниматься почаще любимыми делами и не переставать искать место под солнцем. Привлечь в жизнь позитивные мысли поможет романтика, смена обстановки, общение и покупки. Желательно избегать в начале и в конце года лени и апатии.
Скорпион
Созидательное мышление в бизнесе и в работе поможет Скорпионам существенно продвинуться по карьерной лестнице, увеличить доходы. 2020 год — время, когда доброта выходит на первый план. Астрологи советуют с головой окунуться в дела, но не забывать о помощи родным и близким, ведь спокойствие в семье для Скорпионов окажется важнее оглушительного успеха в работе.
Стрелец
У Стрельцов есть уникальная возможность в начале 2020 года пойти на примирение с врагами и сделать это время самым благоприятным для финансового роста. В этом году возможен также творческий подъем, так что карьерные успехи могут ждать представителей креативных профессий. Астрологи отмечают, что Стрельцам будет проще принимать важные решения. Им потребуется обостренное чувство ответственности, а иногда и борьба с ленью.
Козерог
В карьерных продвижениях Водолеям в начале года часто будут мешать недоброжелатели. В связи с этим понадобится заранее распознавать людей с плохой энергетикой, потому что не все враги видимы. Ближе к весне бесконечные баталии спадут и уступят место спокойствию, размеренности. Этот год будет похож на безумные американские горки, когда одно настроение сменяется другим, а дела по работе то идут вверх, то требуют внимания Водолеев.
Рыбы
Рыбы не относятся к самым добрым знакам Зодиака, но настоящий секрет успеха в карьерных вопросах будет заключаться в отзывчивости. Есть вероятность того, что те, кому Рыбы помогут в начале года, вернут должок в самый подходящий момент в будущем. Доброта — важное качество, но большую роль будет играть повышенное чувство ответственности. В работе им также понадобится вера в себя, трудолюбие.