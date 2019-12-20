Пт, 20.12.2019
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Гороскоп карьеры на 2020 год

Карьерная лестница. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Карьера, работа и финансы — это самые важные сферы для большинства людей. В 2020 году многим из нас захочется преуспеть в этих направлениях, получить повышение или прибавку к зарплате. Советы астрологов помогут этого добиться быстрее.

Часто бывает так, что на работе или в бизнесе дела не идут практически с самого утра. Если день не задался, это не значит, что началась черная полоса. В таком случае просто воспользуйтесь шепотками на удачу. Нужно больше веры в себя, особенно если дело касается карьерных вопросов.

Овен

В карьерных вопросах Овнам в 2020 году следует опираться на свой личный опыт и на интуицию. Если нужно ее укрепить, то в этом им помогут три простых упражнения на каждый день. Людей этого знака ожидают новые взлеты, но лучше не начинать дел без уверенности в том, что они принесут свои плоды. Осторожность — вот главный совет астрологов на 2020 карьерный год.

Телец

У Тельцов есть возможность вырвать победу из лап своих врагов. Самое главное в начале этого года и в целом в эти двенадцать месяцев — не терять концентрации и двигаться вперед. Три простых упражнения из йоги помогут усилить энергетику. Помимо них полезно будет больше двигаться, вовремя отдыхать и заводить новые знакомства. Карьера и деньги — это хорошо, но любовь тоже важна.

Близнецы

Близнецам в начале 2020 года понадобится чуть больше мотивации, чем обычно. Медитация на создание успешного будущего поможет обрести уверенность в себе и правильно расставить приоритеты в жизни. Этот год станет невероятно продуктивным для трудолюбивых и целеустремленных Близнецов. Остальным представителям этого знака придется или заняться саморазвитием, или довольствоваться вторыми ролями.

Рак

Ракам стоит поучиться полезным привычкам у знаков Зодиака с самым сильным характером. Раки невероятно талантливы и имеют огромный карьерный потенциал, но не всегда будут доводить дела до логического завершения в 2020 году, потому что звезды и планеты сделают их более ветреными и неуверенными в себе. Не нужно смотреть на других. Если и сравнивать себя с кем-то, то только с прошлой версией себя, а не с окружающими. Такая тактика принесет плоды.

Лев

Львы — прирожденные лидеры по знаку Зодиака. Они могут и умеют управлять окружающими, да причем так, что позавидует кто угодно. Им нужно лишь чуть больше терпения и умения находить компромиссы, потому что 2020 год может оказаться очень конфликтным. Астрологи советуют не наживать врагов, а стараться превращать любые неприятности в возможность сблизиться с коллегами и партнерами, обрести единую цель.

Дева

Девам в делах, работе и финансовой сфере придется уповать на самих себя, но звезды и планеты заберут у них часть энергии. Укрепить биополе Девам помогут пять эффективных способов. Также полезно будет менять почаще обстановку, не зацикливаться на одном и том же задании, менять подход к работе. Карьерные успехи ждут обязательных и исполнительных Дев. Произвести впечатление на партнеров и работодателей поможет пунктуальность и сдача важных проектов в срок.

Весы

У Весов в 2020 году карьерные успехи могут зависеть от двух важных факторов — настроения и увлеченности. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют им заниматься почаще любимыми делами и не переставать искать место под солнцем. Привлечь в жизнь позитивные мысли поможет романтика, смена обстановки, общение и покупки. Желательно избегать в начале и в конце года лени и апатии.

Скорпион

Созидательное мышление в бизнесе и в работе поможет Скорпионам существенно продвинуться по карьерной лестнице, увеличить доходы. 2020 год — время, когда доброта выходит на первый план. Астрологи советуют с головой окунуться в дела, но не забывать о помощи родным и близким, ведь спокойствие в семье для Скорпионов окажется важнее оглушительного успеха в работе.

Стрелец

У Стрельцов есть уникальная возможность в начале 2020 года пойти на примирение с врагами и сделать это время самым благоприятным для финансового роста. В этом году возможен также творческий подъем, так что карьерные успехи могут ждать представителей креативных профессий. Астрологи отмечают, что Стрельцам будет проще принимать важные решения. Им потребуется обостренное чувство ответственности, а иногда и борьба с ленью.

Козерог

В карьерной и финансовой сферах в 2020 году Козерогов ожидает множество мелких неурядиц. Избавиться от проблем с деньгами помогут пять простых правил фэншуй. Также сохранить свой статус им поможет избавление от иллюзий. Люди будут казаться не теми, кем они являются на самом деле, поэтому лучше доверять только самым проверенным личностям. С остальными стоит держать ухо востро.
 
Водолей

В карьерных продвижениях Водолеям в начале года часто будут мешать недоброжелатели. В связи с этим понадобится заранее распознавать людей с плохой энергетикой, потому что не все враги видимы. Ближе к весне бесконечные баталии спадут и уступят место спокойствию, размеренности. Этот год будет похож на безумные американские горки, когда одно настроение сменяется другим, а дела по работе то идут вверх, то требуют внимания Водолеев.

Рыбы

Рыбы не относятся к самым добрым знакам Зодиака, но настоящий секрет успеха в карьерных вопросах будет заключаться в отзывчивости. Есть вероятность того, что те, кому Рыбы помогут в начале года, вернут должок в самый подходящий момент в будущем. Доброта — важное качество, но большую роль будет играть повышенное чувство ответственности. В работе им также понадобится вера в себя, трудолюбие.

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