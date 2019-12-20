Гороскоп на 20 декабря: у Львов возможны финансовые сложности, а Водолеев потянет на чтение книг

Сегодня 24-й лунный день, а это значит, что нас ждет достаточно благоприятная и конструктивная пятница. В работе не нужно проявлять напор и экспрессию, спокойный и размеренный рабочий процесс может привести вас к очень хорошим результатам. Для бизнеса и любых операций с деньгами эти лунные сутки открывают новые возможности.
Овен
Постарайтесь без острой необходимости не вмешиваться в решение чужих проблем. Берегите собственную репутацию.
Телец
Вам следует заняться своим здоровьем и провести профилактику, чтобы избежать развития хронического заболевания.
Близнецы
Вас ждет многообещающий день. Не отвлекайтесь по пустякам, и тогда вы сможете легче достичь намеченной цели, советует «Сегодня».
Рак
Вам придет полезная информация, которая поможет усовершенствовать ваши профессиональные качества.
Лев
Возможны сложности в финансовом вопросе. Постарайтесь включить режим экономии, чтобы отложить какую-то сумму.
Дева
Ваша вторая половинка потребует к себе больше внимания – проявите отзывчивость, и это вскоре к вам вернется.
Весы
Этот период подходит для переезда, начала серьезных ремонтных работ или смены интерьера в доме.
Скорпион
Если вас попросят о помощи, постарайтесь поделиться собственным опытом решения своих проблем.
Стрелец
Если вы почувствуете недомогание или усталость, постарайтесь найти время для отдыха и восстановления сил.
Козерог
Чтобы справиться со всем объемом работы, постарайтесь передать часть своих обязанностей другим членам коллектива.
Водолей
День получения знаний. Найдите время для чтения полезной литературы, и вы откроете для себя много нового.
Рыбы
Звезды рекомендуют проанализировать события, которые с вами происходят. Решение проблемы лежит на поверхности.