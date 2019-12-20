Гороскоп на 20 декабря: у Львов возможны финансовые сложности, а Водолеев потянет на чтение книг

Овен

Постарайтесь без острой необходимости не вмешиваться в решение чужих проблем. Берегите собственную репутацию.

Телец

Вам следует заняться своим здоровьем и провести профилактику, чтобы избежать развития хронического заболевания.

Близнецы

Вас ждет многообещающий день. Не отвлекайтесь по пустякам, и тогда вы сможете легче достичь намеченной цели, советует «Сегодня».

Рак

Вам придет полезная информация, которая поможет усовершенствовать ваши профессиональные качества.

Лев

Возможны сложности в финансовом вопросе. Постарайтесь включить режим экономии, чтобы отложить какую-то сумму.

Дева

Ваша вторая половинка потребует к себе больше внимания – проявите отзывчивость, и это вскоре к вам вернется.

Весы

Этот период подходит для переезда, начала серьезных ремонтных работ или смены интерьера в доме.

Скорпион

Если вас попросят о помощи, постарайтесь поделиться собственным опытом решения своих проблем.

Стрелец

Если вы почувствуете недомогание или усталость, постарайтесь найти время для отдыха и восстановления сил.

Козерог

Чтобы справиться со всем объемом работы, постарайтесь передать часть своих обязанностей другим членам коллектива.

Водолей

День получения знаний. Найдите время для чтения полезной литературы, и вы откроете для себя много нового.

Рыбы