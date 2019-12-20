Пт, 20.12.2019
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Глаз не отвести ⟩ Певица Ханна в нежном образе эротично оголила ноги

Певица Ханна

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Исполнительница восхитила поклонников в социальной сети, пишет Пятый канал.

Певица Ханна очаровала фанатов своими соблазнительными ножками. В кадре артистка позирует в розовом платье, возлегая на подушках и листая журнал. Ноги исполнительница закинула на стену и соблазнительно их двигает в такт музыке на заднем фото. Видео звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

«Каждая мама, каждая бизнесвумен, каждая артистка — в первую очередь женщина. И об этом тоже нужно помнить», — подписала пост певица.

Поклонников пленили бесконечные ноги знаменитости, и они написали восхищенные комментарии ей под постом.

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