Глаз не отвести ⟩ Певица Ханна в нежном образе эротично оголила ноги

Певица Ханна очаровала фанатов своими соблазнительными ножками. В кадре артистка позирует в розовом платье, возлегая на подушках и листая журнал. Ноги исполнительница закинула на стену и соблазнительно их двигает в такт музыке на заднем фото. Видео звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

«Каждая мама, каждая бизнесвумен, каждая артистка — в первую очередь женщина. И об этом тоже нужно помнить», — подписала пост певица.