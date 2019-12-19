Чт, 19.12.2019
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ФОТО ⟩ Эстонская легкоатлетка умилила пользователей Instagram фото старшей дочери

Грете Гриффин (Шадейко)

ФОТО: Instagram

Эстонская спортсменка Грете Гриффин (до замужества Шадейко), поделилась в Сети очаровательным фото старшей дочери.

Продолжай сиять, детка,

— подписала фото Гриффин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keep shining baby girl❤️ #ChristmasTime #Love

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Подписчиков растрогала фотография очаровательной Глории и многие поспешили прокомментировать снимок.

Она такая милая,

— написал один из пользователей Instagram.

Она правда восхитительная,

— прокомментировал снимок другой подписчик.

Напомним, Грете Шадейко и Роберт Гриффин III сыграли свадьбу в марте 2018 года. Свадьба состоялась уже после рождения первой дочери Глории, которая появилась на свет годом ранее ее младшей сестры Гамайи.

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