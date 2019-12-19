ФОТО ⟩ Эстонская легкоатлетка умилила пользователей Instagram фото старшей дочери

Эстонская спортсменка Грете Гриффин (до замужества Шадейко), поделилась в Сети очаровательным фото старшей дочери.
Продолжай сиять, детка,
— подписала фото Гриффин.
Подписчиков растрогала фотография очаровательной Глории и многие поспешили прокомментировать снимок.
Она такая милая,
— написал один из пользователей Instagram.
Она правда восхитительная,
— прокомментировал снимок другой подписчик.
Напомним, Грете Шадейко и Роберт Гриффин III сыграли свадьбу в марте 2018 года. Свадьба состоялась уже после рождения первой дочери Глории, которая появилась на свет годом ранее ее младшей сестры Гамайи.