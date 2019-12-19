Гуляют все ⟩ Как провести новогоднюю ночь разным знакам Зодиака

ОВЕН

Овны, как правило, традиционно любят проводить этот праздник за семейным столом. И правильно, как никогда в 2020 важна сплоченность и поддержка близких.

ТЕЛЕЦ

Часто Тельца расстраивает мысль о том, что скоро Новый год. Почему? Да потому что романтичная натура требует сказки, чудес, но в жизни иногда не все так, как нам хочется. Обращаюсь к тем Тельцам, кто переживает на этот счет: в этом году, даже если вы перестали ждать, чудо найдет вас, где бы вы не находились.

БЛИЗНЕЦЫ

Насыщенная программа ожидает представителей этого знака. Очень велика вероятность провести Новый год не традиционно, передвигаясь из точки в точку. Движение — вот что ждет вас в новогоднюю ночь.

РАК

Идиллия — вот что требуется вам в эту волшебную ночь и она будет с вами, если только вы сами не придумаете для себя некое приключение, которое, возможно, останется неприятным осадком на душе. Лучше выбирать проверенные варианты.

ЛЕВ

Если вас зовут в гости, а вы не хотите, тем самым нарушая планы своей второй половинки и внося расстройство в ваши отношения, лучше уступить. Не усугубляйте. Либо предложите альтернативу, но только не вступайте в конфликт.

ДЕВА

Очень хороший повод обрести гармонию и получить удовольствие от тишины. Если вы истратили силы, лучше всего собраться доброй компанией в тихом месте. Например, за городом.

ВЕСЫ

Тянет на приключения? Да! Смело отпустите страхи и сомнения. Сделайте этого день таким, как вы мечтали! И пусть елка будет белой, если вам так хочется. И пусть вместо игрушек будут конфеты, а вместо шампанского — морс! Вам можно нарушать традиции, ведь главное — настроение!

СКОРПИОН

Вы ощутите невидимую силу, которая будет сопровождать вас в новогоднюю ночь и праздничные дни. Эта сила — ничто иное, как компенсация за пережитое нервное напряжение. Оставайтесь дома, насладитесь скучным оливье, запахом мандаринов и улыбкой родных!

СТРЕЛЕЦ

Нет ощущения, что вы должны сделать что-то важное в эту ночь? Если да, то обязательно сделайте то, чего хотите, не оставляйте груз на следующий год. Очень важно быть в эту ночь именно там, где вы хотите. А если внутренний голос спит, то наслаждайтесь гирляндами и салютом.

КОЗЕРОГ

Вам подойдет Новый год в стиле «движение». Отправляйтесь в гости, затем в другие, организуйте внезапную встречу с друзьями. Танцуйте, развлекайтесь, общайтесь! Одним словом — это ваша ночь!

ВОДОЛЕЙ

Идея о поездке, если она вас посетила, вам подходит. Главное будьте внимательны при выборе маршрутов. Есть вероятность некого опоздания. Лучше выезжайте заранее.

РЫБЫ