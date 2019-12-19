Кто-то сильно огорчится ⟩ Врач рассказала, кому нельзя есть красную икру

Красная икра богата витаминами, полиненасыщенными жирными кислотами, включая омега-3, и другими полезными веществами, рассказала специалист. Но при этом в ней много холестерина и соли, которые вредны людям, страдающим от высокого давления и сердечно-сосудистых заболеваний.

Соломатина отметила, что икра укрепляет иммунитет, поэтому ее нередко приносят пациентам в больницу. Однако в некоторых случаях стоит быть аккуратным. «Если это отделение кардиологии, то вначале надо посоветоваться с врачом — не навредит ли такой гостинец», — подчеркнула врач.

По словам диетолога, раньше для увеличения срока хранения в икру добавляли уротропин. Сейчас он запрещен, но нельзя исключить, что недобросовестные производители продолжают его использовать. Поэтому врач порекомендовала выбирать икру от известных марок. Соломатина также рассказала, что в качестве консерванта для этого деликатеса используют бензоат натрия E211, который может навредить больным астмой, дерматитом или вызвать аллергическую реакцию.

При выборе икры диетолог призвала обращать внимание на срок годности и отдавать предпочтение тем консервам, на которых цифры выдавлены. «Ведь напечатанную информацию можно стереть и написать заново», — пояснила она. Кроме того, Соломатина обратила внимание на то, что красную икру получают из разных пород лососевых: из кеты, горбуши и других. Важна и консистенция содержимого банки, ее можно определить, встряхнув банку и прислушавшись к звуку.

Качественная икра имеет плотную жирноватую массу, состоящую из отдельных зерен, которые лопаются при раскусывании. Оболочка икринок не должна быть похожа на сухую пленку, а сам деликатес не должен быть вязким, с поврежденными зернами. По словам диетолога, такой икра становится при заморозке или если ее пересушили. Кроме того, нередко недобросовестные продавцы выдают за натуральную икру искусственный продукт, сделанный из желатина с ароматизаторами.

По словам Соломатиной, по набору полезных веществ с красной икрой сравнится рыбий жир, который добывают из печени трески.

«Помимо ненасыщенных жиров, в нем есть витамин D, который укрепляет кости и поднимает настроение. Но в рыбьем жире нет белка, в нем больше омеги-3. В плане холестерина рыбий жир безопаснее, в нем нет соли и консервантов», — рассказала диетолог. Она добавила, что, кроме перечисленных веществ, в нем содержится витамин А.