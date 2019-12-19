Проверьте себя ⟩ Как варить пельмени правильно

Сколько воды взять

Оптимальное соотношение — 500 г пельменей на 1,5 л воды. Но если вы хотите получить более насыщенный бульон, берите меньше воды.

Главное — помните: жидкость должна полностью покрывать пельмени, чтобы они могли свободно плавать и не слиплись.

Что добавить в воду

В первую очередь соль. На 1 л воды понадобится примерно одна чайная ложка.

Вкус и аромат пельменей улучшат 1–2 сушеных лавровых листа и несколько горошин чёрного перца. Также в воду можно добавить небольшую нарезанную или целую луковицу и любимые специи. Количество любых приправ можно варьировать по вкусу.

Если боитесь, что пельмени слипнутся, влейте в воду 1–2 столовые ложки растительного масла.

Как и сколько варить пельмени на плите

Вскипятите в кастрюле воду на сильном огне и добавьте приправы и масло. Аккуратно выложите пельмени в кипяток и сразу перемешайте, чтобы они не слиплись.

Доведите воду до кипения еще раз. Пельмени всплывут на поверхность. Убавьте огонь до среднего и варите их еще 5–7 минут, периодически помешивая.

Как и сколько варить пельмени в мультиварке

В воде

Влейте в чашу мультиварки воду, доведите ее до кипения в режиме «варка» и добавьте приправы и масло. Выложите в бульон пельмени и перемешайте. Закройте крышку и готовьте 7–9 минут.

На пару

Влейте в чашу мультиварки 1–2 стакана горячей воды. Добавьте в нее приправы. Поставьте сверху контейнер для приготовления на пару и смажьте его растительным маслом. Выложите пельмени в один слой и посолите их. Закройте крышку и готовьте в режиме «варка на пару» 15–20 минут.

Как и сколько варить пельмени в микроволновке

Выложите пельмени в глубокую емкость, пригодную для микроволновки. Добавьте горячую воду, приправы и масло и накройте крышкой или тарелкой.

Готовьте пельмени на полной мощности 5–8 минут. За это время их нужно перемешать 2–3 раза.

С чем подавать пельмени

Пельмени — самостоятельное блюдо. Но его можно дополнить сметаной или какими-нибудь соусами, например кетчупом, майонезом или горчицей.

Многие любят подавать пельмени с кусочком сливочного масла, любимой зеленью или овощным салатом.