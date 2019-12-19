НАЗЛО РАБОТНИКАМ ⟩ Британскаие инженеры разработали унитаз, на котором не просидеть дольше пяти минут

Стартап из Великобритании StandardToilet при поддержке Британской туалетной ассоциации создал унитаз с неудобным сиденьем, расположенным под углом 13 градусов. По задумке авторов, он должен улучшить продуктивность работников, так как на этом унитазе некомфортно проводить больше пяти минут, сообщает Daily Mail.

Суть инновации — 13-градусный наклон стульчака вперед, который серьезно увеличивает нагрузку на ноги, пояснили в компании.

В StandardToilet рассказали, что интерес к их изобретению проявили органы местного самоуправления и заправочные станции.

BREAKING NEWS: Say goodbye to comfort breaks! New downward-tilting toilets are designed to become unbearable to sit on after five minutes. They say the main benefit is to employees in improved employee productivity. pic.twitter.com/lfDbeXJdCX — Dave Vescio (@DaveVescio) December 17, 2019

По словам главы стартапа Махабира Гилла, длительные перерывы в работе сотрудников обходятся в четыре миллиарда фунтов в год, а унитаз StandardToilet может сократить эти перерывы и принести пользу бизнесу.

Кроме того, такие унитазы будут полезны и самим сотрудникам: Гилл утверждает, что обычные туалеты могут способствовать развитию геморроя и привести к ослаблению тазовых мышц, а наклонные унитазы будут заставлять работать мышцы ног, что поможет предотвратить проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Пользователи твиттера активно обсуждают новинку, заявляя, что такой унитаз не подходит людям с инвалидностью и проблемами ЖКТ, а также называя разработку порождением эпохи капитализма.

Это насилие против людей с инвалидностью или синдромом раздраженного кишечника,

— написал один из пользователей Twitter.