Павел Прилучный представит в Таллинне премьеру спектакля «Косметика врага»

Она чародейка, превращающая ртуть в золото и легкий занимательный рассказ в маленький философский трактат. Она увлекает и заставляет размышлять,

Диалоги с незнакомцами зачастую раскрывают личности собеседников больше, чем многолетняя дружба или ежедневные посиделки за вечерним чаем с супругой.

Успешный адвокат Жером Ангюст проявил неосмотрительную податливость, заговорив с соседом по залу ожидания, голландцем с идиотским именем Текстор Тексель. Да и были ли у Жерома шансы избежать этого диалога? В аэропорту на табло текущего расписания напротив желанной Барселоны мигает безнадежное «рейс откладывается», и разговор с Текселем продолжается…