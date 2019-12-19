Павел Прилучный представит в Таллинне премьеру спектакля «Косметика врага»

6 мая на сцене Центра русской культуры состоится премьера спектакля «Косметика врага» по роману Амели Нотомб. В главных ролях – Павел Прилучный, Александр Обласов/Павел Баршак.
«Сто страниц динамита», – говорят о книге «Косметика врага» популярной писательницы современной прозы Амели Нотомб.
Она чародейка, превращающая ртуть в золото и легкий занимательный рассказ в маленький философский трактат. Она увлекает и заставляет размышлять,
– оценивает Амели Нотомб французская пресса.
Диалоги с незнакомцами зачастую раскрывают личности собеседников больше, чем многолетняя дружба или ежедневные посиделки за вечерним чаем с супругой.
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Успешный адвокат Жером Ангюст проявил неосмотрительную податливость, заговорив с соседом по залу ожидания, голландцем с идиотским именем Текстор Тексель. Да и были ли у Жерома шансы избежать этого диалога? В аэропорту на табло текущего расписания напротив желанной Барселоны мигает безнадежное «рейс откладывается», и разговор с Текселем продолжается…