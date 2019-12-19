Кто бы мог подумать! ⟩ Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть сливочное масло

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями не должны есть сливочное масло, им это категорически запрещено, заявила российский врач-диетолог Елена Соломатина. Она подчеркнула, что причиной запрета является высокое содержание холестерина в масле, пишет mk.ru.
Также стоит воздержаться от употребления в пищу сливочного масла пациентам с атеросклерозом, с острым панкреатитом, с камнями в желчном пузыре и при проблемах с лишним весом.
Само по себе сливочное масло не вредно, но есть его надо умеренно. Взрослый может съесть не более 20-30 граммов масла в день, а детям рекомендовано до 10 граммов. Не стоит полностью отказываться от употребления масла, ведь в нем много витаминов.
«Сливочное масло — это чемпион среди продуктов по содержанию витаминов группы А и D», - отметила диетолог. Оно улучшает зрение, благотворно влияет на кожу, восстанавливает волосяной покров. Если сливочное масло надо заменить, то только на масла растительного происхождения и жирную рыбу. Также витамины A и D содержатся в овощах и фруктах оранжевого цвета — апельсинах, моркови, тыкве и так далее.