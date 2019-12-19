Кто бы мог подумать! ⟩ Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть сливочное масло

Также стоит воздержаться от употребления в пищу сливочного масла пациентам с атеросклерозом, с острым панкреатитом, с камнями в желчном пузыре и при проблемах с лишним весом.

Само по себе сливочное масло не вредно, но есть его надо умеренно. Взрослый может съесть не более 20-30 граммов масла в день, а детям рекомендовано до 10 граммов. Не стоит полностью отказываться от употребления масла, ведь в нем много витаминов.