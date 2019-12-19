Красиво жить не запретишь ⟩ Гардеробная, барная стойка и роскошные люстры: квартира Дарьи Клюкиной и топ-менеджера «Газпром-Медиа»

Победительница шоу «Холостяк» часто публикует в личном блоге фото, сделанные в просторной гардеробной, которую ее подписчики уже оценили по достоинству. Теперь же Дарья Клюкина почти полностью показала апартаменты — звезда украшает дом к Новому году, пишет «Стархит».
Дарья с мужем, топ-менеджером компании «Газпром-Медиа» Владимиром Чоповым, живет в элитном столичном ЖК. Квартира светлая и просторная: тут и уютная спальня, и роскошная гостиная, плавно перетекающая в кухню. Интерьер выполнен преимущественно в светлых тонах, налицо детали роскоши: хрустальные люстры, дорогая мебель, барная стойка.
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