Красиво жить не запретишь ⟩ Гардеробная, барная стойка и роскошные люстры: квартира Дарьи Клюкиной и топ-менеджера «Газпром-Медиа»

Победительница шоу «Холостяк» часто публикует в личном блоге фото, сделанные в просторной гардеробной, которую ее подписчики уже оценили по достоинству. Теперь же Дарья Клюкина почти полностью показала апартаменты — звезда украшает дом к Новому году, пишет «Стархит».