19 декабря ⟩ Как в магический день Святого Николая загадывать желание, чтобы оно сбылось

Что можно делать

Доброй традицией в день Николая Чудотворца считаются застолья, на которых собираются близкие и дальние родственники. Считается, что договориться в этот день можно с кем угодно и о чем угодно, а потому многие спешат заключать деловые сделки и завершать дела уходящего года именно в праздник.

Считается, что День Святого Николая — последний день в году, когда нужно отдать все долги, чтобы в следующем в дом пришли достаток и удача.

Что нельзя делать

По народным традициям в этот день нельзя ругать и бранить детей, иначе святой Николай прогневается и накажет вас. Нужно обязательно дарить им сладости. А еще следует раздавать подарки сиротам, бедным и детям из многодетных семей.

Нельзя тяжело работать, ремонтировать что-то, заниматься уборкой, стиркой и рукоделием. Наши предки верили, что если нарушить запрет, можно лишиться благополучия.

Нельзя ругаться и сквернословить, так как вся отрицательная энергия вернется втройне.

Брать и давать взаймы не стоит – иначе год проведешь в безденежье, советуют vesti.ua.

Как правильно загадать желание

Желание следует записать. И сделать это нужно правильно, именно неточные формулировки – главная причина того, что мы получаем совсем не то, чего хотелось бы. «Я хочу новую машину» – хорошее желание? Но вот изъявлено оно категорически неверно. «Я получаю новую машину», «У меня есть новая машина» — так и только так. И еще: когда вы ее хотите? Новая машина через 20 лет вас вряд ли устроит, верно? Вот и укажите срок. Только подойдите к вопросу творчески. Конечно, каждому хочется, чтобы его заветное желание исполнилось за один день. А еще лучше – за одну ночь, чтобы совсем не ждать, просто лечь спать и утром получить всё загаданное на блюдечке с голубой каемочкой. Но лучше будет оставить Вселенной простор для маневра, например, заказав «сбычу мечт» через месяц или еще раньше.

«С завтрашнего дня мой начальник ко мне не придирается» — как вам такая формулировка? Сроки указаны, написано, словно вы констатируете свершившийся факт, что же не так? Вот эта самая частица «не»! Вселенная ее проигнорирует – и вы получите то, чего уж точно не желали: еще больше придирок. Так что пишем все в позитивном виде.

Эмоции и подробности. Не жалейте красок, когда описываете свое желание, если хотите, чтобы оно сбылось. Мало его констатировать, нужно еще и представить в деталях, и главная деталь — это то, какие чувства у вас вызывает получение желаемого.