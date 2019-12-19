Вышел обновленный клип на песню Last Christmas, и это выглядит просто потрясающе

Какая песня в первую очередь ассоциируется у вас с новогодним настроением? Daily.afisha.ru уверяет, что у большинства это Last Christmas от группы Wham!. Чтобы дать всем проникнуться ощущением приближающегося праздника, студия Sony Music Entertainment выпустила отремастеренную версию клипа, выпущенного 35 лет назад.
The Verge отмечает, что в этой версии изображение настолько четкое, что кажется, будто студия пересняла клип с новыми актерами. Цвета стали более насыщенными, а четкость изображения создает ощущение, что видео сняли если не в этом году, то точно в этом десятилетии. И вот как выглядит новый клип!
А вот так старый!