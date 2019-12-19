Вышел обновленный клип на песню Last Christmas, и это выглядит просто потрясающе

The Verge отмечает, что в этой версии изображение настолько четкое, что кажется, будто студия пересняла клип с новыми актерами. Цвета стали более насыщенными, а четкость изображения создает ощущение, что видео сняли если не в этом году, то точно в этом десятилетии. И вот как выглядит новый клип!

А вот так старый!