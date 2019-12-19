Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, кого ждет успех в 2020 году

Известный астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые, по его словам, отметятся успехом в следующем году, пишет Topnews.
Астролог уверен, что Девам удастся сделать то, о чем раньше они даже не мечтали. У представителей этого знака Зодиака удача в личной жизни, финансовое везение и успех в бизнесе. Вашей поддержкой станет семья. Павел Глоба рекомендует делиться со своими близкими переживаниями в трудные моменты. При этом в целом наступающий год является одним из лучших периодов в вашей жизни. Обстоятельства будут способствовать успеху практически во всем, за что бы вы ни взялись. Вы можете сделать эффективные инвестиции, открыть прибыльные проекты, связать себя узами брака и принимать другие основательные решения.
Скорпионы в 2020 году могут рассчитывать на бонусы и щедрые авансы от судьбы. Астролог ожидает у представителей этого знака карьерный рост, укрепление материального положения. Невероятное везение принесет участие в коллективных проектах. Павел Глоба советует прислушиваться к мнению партнеров по бизнесу и делать основную ставку на работу в коллективе. Первая половина года будет способствовать зарубежным поездкам, заключению контрактов, установления выгодных деловых отношений. Следующий год будет удачен в образовании, а также в творческой деятельности.