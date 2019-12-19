Спалился? ⟩ Киркоров случайно засветился с фотографией голого парня

За кулисами фестиваля «Песня года» Крид попросил Киркорова поучаствовать в записи небольшого ролика для своего блога. Опытный артист решил не отказывать коллеге и позвал его в свою гримерку. Все это время ФИлипп Бедросович не выпускал из рук телефон, в какой-то момент неудачно взмахнул смартфоном, и в кадр попало изображение его экрана, на котором пользователи разглядели фотографию мужского торса с «кубиками» пресса.

На изображение голого мужчины в телефоне Киркорова обратили внимание многие фолловеры Крида.

Юзеры решили, что Киркоров мог пользоваться сайтом эротических гомосексуальных знакомств и изучал анкеты кандидатов, пишет Topnews.