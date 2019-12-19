СМОТРИ ⟩ Билли Айлиш отпраздновала 18-летие: трогательное детское видео звезды

Американская певица и автор песен 18 декабря отпраздновала свой 18 день рождения. Она смогла добиться мировой известности уже в 14 лет, когда выпустила песню «Ocean Eyes», которую написал ее брат. Билли Айлиш быстро стала лидером самых престижных музыкальных чартов и одержала победу в многочисленных премиях, пишет 24tv.ua.
В свои 18 Билли Айлиш стала настоящим открытием современной музыкальной индустрии. Она самая молодая претендентка на премию «Грэмми» во всех основных категориях. На ее счету награды American Music Awards и Apple Music Awards. А ее дебютный альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"»возглавил американские и британские чарты.
Ее трек «bad guy» стал безоговорочным хитом 2019 года, возглавив хит-парад Billboard Hot 100. Сейчас видеоработа насчитывает более 670 миллионов просмотров.
Сегодня на официальной странице совершеннолетней звезды в Instagram появилось трогательное детское видео из семейного архива. На нем видно первые попытки крохи игры на гитаре и фортепиано, дебютные выступления на сцене до прихода бешеной популярности. Детские кадры чередуются с концертами перед многотысячной публикой на самых масштабных площадках мира.