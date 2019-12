СМОТРИ ⟩ Билли Айлиш отпраздновала 18-летие: трогательное детское видео звезды

В свои 18 Билли Айлиш стала настоящим открытием современной музыкальной индустрии. Она самая молодая претендентка на премию «Грэмми» во всех основных категориях. На ее счету награды American Music Awards и Apple Music Awards. А ее дебютный альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"»возглавил американские и британские чарты.