ВИДЕО ⟩ Сергей Безруков в своем новом клипе впервые показал лицо годовалого сына

В официальном Instagram-аккаунте Сергей Безруков подвел итоги уходящего года. Артист представил клип на песню «Трудный день» группы «Крестный папа», в которой является солистом.

Безруков признался подписчикам, что год для него был не простой, но приятно насыщенный. В клипе Сергей демонстрирует зрителю свои будни — рабочий день прославленного артиста начинается не позже шести утра. Для актера театральные гастроли, концерты и бесконечные репетиции — суета. Больше всего он любит и ценит жизнь за то, что его ждут дома. В видеоролике актер впервые показал лицо годовалого сына.

«В клипе вы увидите многое из моей повседневной жизни, моего сумасшедшего графика. У меня часто спрашивают: откуда силы на все это? Ответ — в этом видео. Я счастлив, что меня всегда ждут дома. Это — главное. Работа, карьера, будничная суета — это все преходящее», — пишет Безруков в Instagram.

По словам Сергея, улыбки жены и детей моментально снимают его накопившуюся усталость. Он считает себя счастливым тогда, когда у родных все хорошо — силы и энергию актер черпает из семьи.