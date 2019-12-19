ВИДЕО ⟩ Максим Галкин похвастался золотыми иконами на двери своего замка

Телеведущий Максим Галкин показал новую дверь своего замка в подмосковной деревне Грязь. Она является настоящим произведением искусства и представляет из себя уменьшенную копию «Райских врат» Флорентийского баптистерия, выполненных Лоренцо Гиберти.

«Эта дверь была выполнена в середине XIX века литейщиком Фердинандом Барбедиенном совместно со своим компаньоном, с которым они разработали уникальный механизм, позволяющий копировать известные бронзовые вещи Средневековья, Бронзового века, Возрождения», – рассказал шоумен в Instagram.