ВИДЕО ⟩ Максим Галкин похвастался золотыми иконами на двери своего замка

Дверь также украшена полудрагоценными камнями. На ней изображены сюжеты из Ветхого завета, пишет Life.ru.
Телеведущий Максим Галкин показал новую дверь своего замка в подмосковной деревне Грязь. Она является настоящим произведением искусства и представляет из себя уменьшенную копию «Райских врат» Флорентийского баптистерия, выполненных Лоренцо Гиберти.
«Эта дверь была выполнена в середине XIX века литейщиком Фердинандом Барбедиенном совместно со своим компаньоном, с которым они разработали уникальный механизм, позволяющий копировать известные бронзовые вещи Средневековья, Бронзового века, Возрождения», – рассказал шоумен в Instagram.
На двери изображены сюжеты из Ветхого завета: истории Авраама, Иосифа, Исава и Иакова, а также встреча Соломона и царицы Савской и другие. Внутреннюю сторону «райских врат» своего замка Галкин отделал эмалями XVII века, а обрамление рамок с библейскими сюжетами покрыл сусальным золотом. Антикварная дверь украшена полудрагоценными камнями: аметистами, бирюзой, сердоликом и небольшими гранатами.