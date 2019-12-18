Сколько мандаринов можно съесть за один раз

Врач-нутрициолог, член Национального общества диетологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер в интервью АиФ рассказала, сколько цитрусовых можно съесть, когда это лучше делать, а также кому они противопоказаны.

По словам специалиста, разумная порция мандаринов – 3 штуки за раз, апельсинов – 1 штука. Хочется больше? Лучше подождать пару часов.

Если вы любите выжимать сок, то важно помнить, что цельные фрукты все-таки полезнее – в них есть клетчатка, которая позволяет не так быстро поднимать сахар в крови. Тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, также стоит быть осторожными, а то и вовсе отказаться от цитрусовых – из-за высокого содержания кислоты они сильно раздражают желудочно-кишечный тракт.

«Употреблять цитрусовые лучше вместе с клетчаткой. Она снижает способность продукта отдавать глюкозу в кровь и понижает гликемический индекс. Также их лучше употреблять не в качестве основного приема пищи, а после него – как десерт. Так вы съедите намного меньше фруктов. Если прием пищи содержал белок, то он тоже снижает способность продукта отдавать глюкозу в кровь», – объяснила врач.

Кроме того она отметила, что важно не только самим следить за умеренным потреблением цитрусовых, но и внимательно относиться к тому, когда и сколько давать их детям – немного и только после основного приема пищи.