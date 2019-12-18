Как и в чем встречать 2020 год: советы Василисы Володиной

Эксперт посоветовала провести праздник в эдаком детском стиле: «Дурачимся, веселимся от души, как умеют только дети. А может быть, под этот Новый год вы решите реализовать какую-то свою заветную детскую мечту».

Тем же, кому не хочется впадать в детство, Василиса Володина предложила устроить пижамную вечеринку или интеллектуальный конкурс.

«Наряды, конечно, лучше предпочесть практически детские или молодежные. Но не спорт или спорт-шик, а скорее джинсовый стиль – такой расслабленный, повседневный, без излишней помпезности», – отметила астролог.

Что касается цветов, то Луна управляет белым цветом, серебристым. Меркурий тоже светлыми цветами.

Ну и, конечно, еще в конце января вступит в свои права Белая Мышь. Поэтому будут уместны все разбеленные цвета. Например, кукурузный, светло-голубой, серебристый, светло-зеленый...

По мнению Василисы Володиной, идеальный антураж дома для встречи Нового года 2020 – это детская площадка. А на столе обязательно должны быть орешки, горячее блюдо – рыба, желательно в сливочном соусе, капуста, любые водянистые овощи. И не забудьте положить в оливье зеленый горошек.