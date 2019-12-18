Половой дебют, болезни поцелуев и не только: что волнует девушек в сексе

В недавнем выпуске программы «Нежный редактор» на YouTube ведущая Татьяна Мингалимова и ее подруги Ксюша и Карина откровенно поговорили о заболеваниях, передающихся половым путем, методах контрацепции и не только. На волнующие девушек вопросы ответила гинеколог, специалист по ультразвуковой диагностике из Санкт-Петербурга Гала Гарбузова, пишет Русский TVNET.
Разговор в студии начался с того, можно ли заразиться СПИДом или другим заболеванием в салоне красоты, бассейне или еще где бы то ни было без полового контакта. А продолжился рассуждениями о средствах контрацепции.
- Даже во время орального секса нужно использовать презерватив. Сифилис, гонорея, ВПЧ и другие заболевания передаются и таким путем. Любой контакт может быть источником инфекции.
Ходят слухи, что скоро появятся оральные контрацептивы для мужчин, чего многие представительницы прекрасного пола ждут с нетерпением – не все же им отдуваться.
«В настоящее время в продаже их еще нет, но тут встает вопрос ответственности. Пока она на вас – вы можете контролировать ситуацию», – отметила врач.
Спермицидные средства – это химические препараты, которые вводятся до начала полового акта, действуют в течение 50 минут, и они убивают сперматозоиды.
- Что нельзя делать ни в коем случае
Если вы хотите попрощаться с нормальной микрофлорой, вы можете делать спринцевание. Самим просто так, без назначения врача лезть туда не надо. Мы подмываемся только снаружи. Ни лимоны, ни марганцовка, ни ромашка. Ничего этого мы не делаем.
Женские презервативы
Зашел разговор и о женских презервативах, которые вводятся перед половым актом во влагалище. Как выяснилось, они имеют похожую на обычный мужской презерватив структуру. Главное – после полового акта быстренько извлечь такой контрацептив. Однако те, кто его использовал, говорят, что это очень неудобно и непрактично. К тому же многие отмечают ярко выраженный запах резины.
«Как говорил мой преподаватель по гинекологии, самое лучшее средство контрацепции – это чай вместо секса. То есть воздержание. Поэтому презерватив будет на втором месте», – пошутила Гала. Ну а если серьезно, то на первом месте, по ее мнению, все-таки стоят обычные презервативы.
Болезни поцелуев
Говоря о так называемых болезнях поцелуев, как, к примеру, герпес, врач пояснила, что во взрослом возрасте мы инфицированы практически все, но если у нас хороший иммунитет, то он держит все эти вирусы под контролем. Если же иммунитет снижается, то они могут активироваться в организме. Так же и с вирусом папилломы человека. Очень часто бывает заражение во время полового акта. Считается, что до 80% мужчин и женщин, которые имеют регулярную половую жизнь, могут заражаться этим вирусом. Но если у вас сильный иммунитет, в течение двух лет вирус сам покидает организм.
Гинеколог добавила: «Даже если было инфицирование, это не значит, что у вас будет предраковый процесс или онкология. Это просто надо взять на контроль и раз в год сдавать анализы и смотреть, как иммунитет борется с этим вирусом».
Эрозия шейки матки
Зашел разговор и об эрозии шейки матки. Эрозия – это не патология. Это эктопия – особенное строение шейки матки, ваша анатомическая особенность, и обычно у каждой второй нерожавшей молодой девушки есть эктопия. Это не диагноз. Эрозия – рана на шейке матки, и ее мы видим крайне редко. Просто большинство врачей старой закалки любую патологию на шейке матки называют эрозией, хотя правильно говорить эктопия. Эктопия не требует ни лечения, ни прижигания.
- Вне зависимости от того, есть у вас эктопия или нет, раз в год необходимо сдавать цитологию шейки матки, поскольку именно рак шейки матки стоит на первом месте из всех онкологических заболеваний среди женщин.
И это несмотря на то, что у нас есть 10-15 лет, чтобы выявить предраковый процесс, который мы не выявляем, потому что женщины не обращаются.
О молочнице
В ходе беседы врач развенчала мужской миф о том, что молочница появляется у женщины, если она сходила налево. Нет, конечно. Она может возникнуть просто на почве стресса или переутомления: «Молочница (грибок) может быть в составе нормальной микрофлоры в небольшом количестве, и если у вас достаточно лактобактерий – хорошей микрофлоры – это держит грибок под контролем, и он не нарастает. Как только же у нас снижается иммунитет, нарушается питание, появляется какая-то кишечная инфекция, у нас может развиваться молочница.
Есть иммунитет – нет проблем!
В связи с тем, что в программе очень много говорилось об иммунитете, возник закономерный вопрос: как его поднять?
«В принципе, если это молодой организм, если он правильно спит, достаточно хорошо ест, не стрессует – иммунитет будет нормальный. Периодически, то есть ежегодно, следует сдавать основные анализы, чтобы выявить какие-то дефициты и вовремя их компенсировать. И, конечно, правильно питаться, высыпаться и поменьше стрессовать».
Половой дебют
«У меня официальных данных нет, но, судя по рассказам моих пациентов, половой дебют сегодня наступает гораздо раньше, чем это было какое-то время назад. У меня очень многие родители первый раз приводят сами своих детей. У них доверительные отношения. Я обычно говорю так: если ничего не беспокоит, если девочка не живет половой жизнью – оставьте ее в покое, она успеет находиться к гинекологу. Не надо с 14 лет ее ко мне водить, чтобы она с испуганными глазами на меня смотрела. Если есть какие-либо жалобы, тогда надо обращаться к врачу. Если это начало половой жизни – тоже нужно обращаться к гинекологу".
ВИЧ, СПИД, о которых страшно говорить, но если он появился...
«Это не крест на твоей жизни. Общаться, целоваться, обниматься, трогать за руки, сидеть рядом – все это можно», – уверяет специалист.
И даже сексом можно заниматься, просто обязательно с презервативом. Главное – своевременная диагностика, чтобы было назначено правильное лечение и врач его контролировал.
- А что если женщина с ВИЧ-инфекцией забеременела?
Во время беременности проводится профилактика, и заражение плода обычно не происходит. Важно одно – выявить это заранее, чтобы во время родов не было инфицирования.
Сбой в цикле
«Плюс минус 3-4 дня – это допустимо. Небольшие сбои, задержки могут быть. Если цикл укладывается в 42 дня, мы считаем, что это нормально. 38, ну 42 максимум. Но если задержка длительная, тогда надо обращаться к гинекологу и проводить УЗИ малого таза – искать причину», – пояснила на гинеколог.
«Предохраняйтесь, занимайтесь сексом и не переживайте!» – такой вердикт вынесли девушки по итогам этой беседы.
Смотрите полный выпуск программы «Нежный редактор»: