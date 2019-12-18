Алексей Панин приехал в Санкт-Петербург и угодил в очередной скандал

О происшествии стало известно «Фонтанке». 32-летний таксист обратился с заявлением в полицию 18 октября. Мужчина рассказал, что подвозил Панина на Mercedes E200. У дома 15 на улице Гончарной актер якобы схватился за рычаг переключения передач и оторвал его.

Финал конфликта, происходивший в помещении, был снят на видео очевидцем. Актер в крайне грубой форме угрожал водителю физической расправой. Среди прочего, Панин пригрозил так ударить таксиста, что в полиции не помогут.

Актер отказался давать комментарии по инциденту, сославшись на плохое самочувствие. В социальных сетях Панин писал, что приехал в Северную столицу для участия в съемках шоу «На игле».