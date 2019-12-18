Ср, 18.12.2019
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Алексей Панин приехал в Санкт-Петербург и угодил в очередной скандал

Алексей Панин

ФОТО: Abramov Denis/ITAR-TASS

Актер Алексей Панин стал фигурантом очередного для себя скандала, устроив конфликт с таксистом в Санкт-Петербурге, передает Rambler.ru.

О происшествии стало известно «Фонтанке». 32-летний таксист обратился с заявлением в полицию 18 октября. Мужчина рассказал, что подвозил Панина на Mercedes E200. У дома 15 на улице Гончарной актер якобы схватился за рычаг переключения передач и оторвал его.

Финал конфликта, происходивший в помещении, был снят на видео очевидцем. Актер в крайне грубой форме угрожал водителю физической расправой. Среди прочего, Панин пригрозил так ударить таксиста, что в полиции не помогут.

Актер отказался давать комментарии по инциденту, сославшись на плохое самочувствие. В социальных сетях Панин писал, что приехал в Северную столицу для участия в съемках шоу «На игле».

Ранее в декабре Алексей Панин устроил скандал в самолете. 42-летний актер громко ругался со своей спутницей с использованием нецензурной лексики и угрожал развернуть воздушное судно в Турцию.

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